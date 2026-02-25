เปิดตัว Sony WF-1000XM6 หูฟังไร้สายเรือธง เสียงระดับสตูดิโอ ตัดเสียงดีขึ้น

Sony เปิดตัวหูฟังอินเอียร์ไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด WF-1000XM6 ภายใต้คอนเซปต์ "อินเต็มเสียง ตัดทุกนอยส์" โดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอที่มาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวน ที่ดีที่สุดจาก Sony ในราคา 11,990 บาท
โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การตัดเสียงรบกวน ซึ่งมีการอัปเกรดไมโครโฟนเพิ่มเป็นข้างละ 4 ตัว ซึ่งช่วยให้ตัดเสียงรบกวนได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่น M5 ถึง 25% ระบบประมวลผลทำงานร่วมกันระหว่างชิปเซ็ต HD Noise Cancelling Processor QN3e และ Integrated Processor V2 ช่วยบล็อกเสียงรบกวนความถี่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนิง เฉิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันโซนี่นับเป็นผู้นำในกลุ่มหูฟังตัดเสียงรบกวน โดยเฉพาะในกลุ่มหูฟังแบบครอบหูซึ่งในปีที่ผ่านมาครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 50% และเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาการเป็นผู้นำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
ณิชภูมิ เอื้อสกุลเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Entertainment บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ให้ข้อมูลว่า ตัวหูฟังได้รับการพัฒนาดีไซน์ตามหลักสรีระศาสตร์ให้เข้ากับรูปร่างของหูอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดจุดกดทับ ทำให้สวมใส่ได้สบาย แนน่นกระชับ และใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่เจ็บหู มีจุกหูฟังให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้
Sony WF-1000XM6 มาพร้อมกับไดรเวอร์ใหม่ที่ดีไซน์มาเพื่อหูฟังรุ่นนี้โดยเฉพาะ ตัวหูฟังได้รับการปรับจูนเสียงโดย Mastering Engineer ที่มีประสบการณ์ทำงานกับศิลปินระดับโลกและเคยได้รับรางวัล Grammy Awards เพื่อมอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมเหมือนส่งตรงจากสตูดิโอ
นอกจากนี้ยังรองรับการฟังเพลงคุณภาพสูงระดับ Hi-Res Audio แบบไร้สายผ่านเทคโนโลยี LDAC มีเทคโนโลยี DSEE Extreme ที่ใช้ AI ช่วยชดเชยรายละเอียดเสียงย่านความถี่สูงที่หายไปจากการบีบอัดไฟล์แบบเรียลไทม์ รวมถึงรองรับระบบเสียงรอบทิศทาง 360 Reality Audio ที่เสียงจะตามทิศทางการหันศีรษะ
ด้านแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง และเมื่อชาร์จร่วมกับเคสจะใช้งานได้เพิ่มอีก 16 ชั่วโมง (รวม 24 ชั่วโมง) พร้อมรองรับระบบชาร์จไว (Quick charge) ชาร์จเพียง 5 นาที สามารถใช้งานได้ถึง 1 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์การใช้งานอัจฉริยะ (Smart Features) ที่น่าสนใจ อย่าง Auracast UX สามารถแชร์เสียงเพลงให้เพื่อนฟังไปพร้อมกันได้ แม้จะใช้หูฟังคนละตัว มี Background Music Effect โหมดจำลองเสียงเพลงให้เหมือนดังมาจากระยะไกล คล้ายเสียงเพลงในคาเฟ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลงเบาๆ เพื่อโฟกัสกับการทำงาน
รองรับ Head Gestures เพื่อควบคุมการรับสายด้วยการพยักหน้า หรือปฏิเสธสายด้วยการส่ายหน้า สามารถเปิด-ปิดไมโครโฟนได้ทันที เพียงแค่แตะที่หูฟัง 2 ครั้ง พร้อมระบบ Adaptive Sound Control ปรับสลับโหมดตัดเสียงรบกวนและโหมดรับเสียงภายนอก (Ambient) ให้อัตโนมัติตามกิจกรรมของผู้สวมใส่หรือสถานที่ที่ตั้งค่าไว้
Sony WF-1000XM6 เปิดราคา และพร้อมวางจำหน่ายทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีดำ (Black) และสีเงิน (Silver) โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 11,990 บาท พร้อมโปรโมชัน รับฟรีลำโพงพกพาโซนี่ ULT FIELD 1 มูลค่า 4,990 บาท เมื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า My Sony ผ่านไลน์ @SonyThai i พร้อมตอบแบบสอบถามภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 – 30 เมษายน 2569