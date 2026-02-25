AIS ยกระดับ 'AIS Pro Samsung' ทีมขายคุณภาพดูแลลูกค้า Galaxy ทั่วไทย

AIS ผนึกกำลัง Samsung เดินหน้ายกระดับพนักงานบริการสู่ “AIS Pro Samsung” ทีมกูรูผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านมือถือและอุปกรณ์ซัมซุง ที่ผ่านการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะขั้นสูงโดยเอไอเอสและซัมซุง เตรียมพร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก เชื่อมต่อทุกบริการ และฟีเจอร์ใหม่ๆ บนอุปกรณ์ Samsung ทุกรุ่นได้ตรงจุดและตรงใจอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า Samsung Galaxy อย่างเต็มประสิทธิภาพ นำทีมมากกว่า 500 คน พร้อมให้บริการทุกมิติ ตั้งแต่เลือกซื้อ-ย้ายข้อมูล–ตั้งค่า–และการดูแลหลังการขาย ที่ AIS Shop และร้านที่บริหารโดยพาร์ทเนอร์ รวมกว่า 350 สาขาทั่วประเทศ
นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก เอไอเอส กล่าวว่า ท่ามกลางความหลากหลายของสินค้าและความซับซ้อนของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราเชื่อว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว จึงยกระดับศักยภาพของเราให้เป็นมากกว่าผู้ให้บริการ Telco Shop แต่คือศูนย์รวม Digital Lifestyle ที่ตอบโจทย์ทุกมิติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘5 BEST Experiences’ ตั้งแต่ Best Product, Best Package, Best Privilege, Best Process และโดยเฉพาะ Best People ที่เราเชื่อว่า ‘คน’ ที่มีความรู้ ความเข้าใจสินค้าอย่างลึกซึ้ง จะสามารถถ่ายทอดคุณค่าของสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ
ความร่วมมือกับ Samsung จึงเป็นหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ ในการพัฒนาทีม ‘AIS Pro Samsung’ เป็นที่แรกในประเทศไทย ให้ก้าวไกลกว่าบทบาทพนักงานขาย สู่การเป็นทีมกูรูผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำเชิงลึก และเชื่อมต่อทุกบริการดิจิทัลได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน
นายสิทธิโชค นพชินบุตร President of Mobile Experience Division บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่ตลาดมือถือไทยกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านสเปกสู่การแข่งขันด้าน “ประสบการณ์” AI ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญที่ยกระดับสมาร์ทโฟนสู่ AI Phone ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ความแรงหรือความล้ำ แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยให้การทำงาน การสื่อสาร และการจัดการชีวิตสะดวก ชาญฉลาด และปลอดภัยยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันการใช้งาน Galaxy AI เติบโตอย่างชัดเจนทั้งทั่วโลกและในไทยที่มีการใช้งานในชีวิตประจำวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก สะท้อนการเปิดรับเทคโนโลยี AI อย่างจริงจัง ความร่วมมือระหว่าง Samsung และ AIS จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ Galaxy AI ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการผสานนวัตกรรม AI Phone เข้ากับเครือข่ายและบริการคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้เต็มศักยภาพ และด้วยมาตรฐาน AIS Pro Samsung ที่ดูแลครบทั้งอุปกรณ์ การเชื่อมต่อ และ Ecosystem เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ Galaxy”
AIS Pro Samsung ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการผสานความเชี่ยวชาญระหว่าง AIS และ Samsung ภายใต้ Training Concept 3 ระดับ ได้แก่ Trained - Knowledge & Skill มุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านสินค้า Samsung ทั้งมือถือ อุปกรณ์ทุกรูปแบบ และนวัตกรรมโซลูชัน ควบคู่ทักษะการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนต่อยอดทักษะการสื่อสารสู่การเป็น Content Creator ที่มาจากกูรูผู้รู้ลึกรู้จริงเพื่อตอบทุกปัญหาให้กับลูกค้า Galaxy
Certified - Professional Standard Recognition การประเมินและรับรองมาตรฐานความรู้และทักษะตามเกณฑ์ที่กำหนด และ Trusted - Customer & Partner Confidence การสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและพาร์ทเนอร์ พร้อมเป็นเสมือน “ผู้ช่วยอัจฉริยะด้าน Galaxy AI” ตั้งแต่การเลือกซื้อ ให้คำแนะนำการใช้งาน และการดูแลหลังการขาย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อเลือกซื้อสินค้าซัมซุงกับเอไอเอส
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ AIS ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ด้วยการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับศักยภาพของบุคลากร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ระดับ Global ที่ลูกค้าวางใจได้ พร้อมเดินหน้าพลิกโฉม AIS Shop จากศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า สู่การเป็น Digital Lifestyle Destination เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ลูกค้าในทุกมิติอย่างแท้จริง
