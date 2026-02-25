ดีลประวัติศาสตร์! AMD ผนึก Meta ลงทุนระบบประมวลผล AI ขนาด 6 กิกะวัตต์

AMD และ Meta ประกาศข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ในการติดตั้งระบบประมวลผล AI ขนาด 6 กิกะวัตต์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ยุคถัดไปของ Meta ครอบคลุมการผสานการทำงานตั้งแต่ระดับชิปประมวลผล ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมระบบ เพื่อรองรับเวิร์กโหลด AI ขนาดมหาศาลของ Meta โดยเฉพาะ
ลิซ่า ซู ประธานและซีอีโอของ AMD กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเร่งให้เกิดการติดตั้งระบบ AI ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยผสานทั้งชิป Instinct, EPYC และระบบ AI ระดับแร็คเข้าด้วยกัน ซึ่งจะผลักดันให้ AMD ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของการสร้างระบบ AI ในระดับโลกอย่างแท้จริง
การติดตั้งในเฟสแรกจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เพื่อรองรับการใช้งานระดับ 1 กิกะวัตต์แรก โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแพลตฟอร์ม AI ที่ทรงพลังและปรับสเกลได้ โดยโปรเซสเซอร์ EPYC ถูกวางเป็นหลักสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญใน AI Compute Stack ของ Meta เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการขยายสเกลและจัดการระบบ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานที่คุ้มค่าสูงสุด
พร้อมกันนี้ ยังมีการนำกราฟิกการ์ด AMD Instinct รุ่นปรับแต่งพิเศษ บนสถาปัตยกรรม MI450 มาใช้งานคู่กับ โปรเซสเซอร์ 6th Gen AMD EPYC ซึ่ง Meta นับเป็นลูกค้ารายแรกที่นำไปใช้งาน ซึ่งจะทำงานบนซอฟต์แวร์ประมวลผล ROCm และติดตั้งบนสถาปัตยกรรมระดับแร็ค AMD Helios ซึ่งเป็นผลงานพัฒนาร่วมกันระหว่าง AMD และ Meta ผ่านโครงการ Open Compute Project (OCP)
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Meta เเปิดผยว่า การร่วมมือระยะยาวกับ AMD จะช่วยส่งมอบระบบประมวลผลการอนุมาน (Inference Compute) ประสิทธิภาพสูง เพื่อปูทางไปสู่ สุดยอดปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคล (Personal Superintelligence) และถือเป็นก้าวสำคัญของ Meta ในการกระจายความหลากหลายให้กับระบบประมวลผลของบริษัท
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและผูกพันผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว AMD ได้ทำข้อตกลงออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่อิงตามผลงาน ให้แก่ Meta สูงสุดถึง 160 ล้านหุ้น โดยจะเริ่มปลดล็อกเมื่อบรรลุเป้าหมายการจัดส่งชิป Instinct กิกะวัตต์แรก และจะทยอยให้สิทธิเพิ่มตามยอดสั่งซื้อที่สเกลอัปไปจนถึง 6 กิกะวัตต์
ขณะที่ จีน หู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ AMD คาดการณ์ว่า ดีลนี้จะขับเคลื่อนรายได้ของ AMD ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีกหลายปีข้างหน้า และส่งผลบวกโดยตรงต่อกำไรต่อหุ้น โดยข้อตกลงนี้ไม่เพียงแต่เขย่าวงการเซิร์ฟเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ แต่ยังสะท้อนภาพการลงทุนมหาศาลเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในยุคทองของ AI