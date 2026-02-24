AIS - CIB ลุย "ปฏิบัติการตัดสายลวง" จับมิจฉาชีพอ้าง AIS ขอข้อมูลส่วนตัว

AIS เดินหน้าร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงผลการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทโทรคมนาคม หลอกลวงประชาชนให้โอนเงินโดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน สร้างความเสียหายแก่ผู้เสียหายหลายราย
จากกรณีดังกล่าว AIS ขอเน้นย้ำเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าว่า ทาง AIS ไม่มีนโยบายให้พนักงานโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลไปแจ้งข้อกล่าวหาทางคดี และไม่ขอให้ลูกค้าโอนเงินเพื่อ “ตรวจสอบบัญชี” หรือ “ตรวจสอบเส้นทางการเงิน” ไม่ว่ากรณีใด รวมถึงไม่โทรหาลูกค้าเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เช่น เลขบัตรประชาชน เลขบัญชี รหัสผ่าน หรือรหัส OTP
โดยทาง AIS จะติดต่อกับลูกค้าผ่านการโทรด้วยสายโทรศัพท์เท่านั้น และจะไม่ติดต่อเพื่อดำเนินการลักษณะดังกล่าวผ่านช่องทางอื่น หากลูกค้าสงสัยว่ามีความเสี่ยงจากการหลอกลวง สามารถแจ้งมาได้ที่ บริการแจ้งอุ่นใจ ตัดสายโจร เพียงกด *1185# โทรออก หรือ 1185 AIS Spam Report Center ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ จากการสืบสวนพบว่า คนร้ายติดต่อผู้เสียหายโดยอ้างเป็น “เจ้าหน้าที่ AIS” แจ้งว่ามีการนำบัตรประชาชนไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์ในจังหวัดเลย และอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ก่อนสร้างสถานการณ์ให้เกิดความหวาดกลัว และหลอกให้ต่อสายไปยังผู้ที่อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พร้อมทั้งยังแอดไลน์และวิดีโอคอลเพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย โดยแสดงภาพบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวอ้างว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และจำเป็นต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนดเพื่อ “ตรวจสอบเส้นทางการเงิน” ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงิน ก่อนภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นขบวนการมิจฉาชีพ
ภายหลังได้รับการร้องเรียน AIS ได้เร่งประสานข้อมูลเชิงเทคนิคและรายละเอียดเส้นทางการติดต่อกับตำรวจ CIB เพื่อสนับสนุนการสืบสวน จนนำไปสู่การขออนุมัติหมายค้นและหมายจับ และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ฉ้อโกงประชาชนโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น” รวมถึงความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชนว่า อย่าโอนเงิน ให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคดีหรือบัญชี, อย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน กับผู้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้, อย่ากดลิงก์ อย่าแอดไลน์ และอย่าทำตามคำสั่งผ่านแชตหรือวิดีโอคอล จากบุคคลแปลกหน้า, หากถูกกดดันให้ดำเนินการทันที ให้ ตัดสายและตั้งสติ และหากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพ ให้บันทึกหลักฐานและแจ้งความทันที
AIS ยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ และจะเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัล และปกป้องประชาชนจากภัยหลอกลวงออนไลน์อย่างต่อเนื่อง