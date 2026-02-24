True - CIB และ ACSC ร่วมทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์สระแก้ว

ทรู ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใน จังหวัดสระแก้ว หลังระบบเฝ้าระวังเครือข่ายของทรูตรวจพบพฤติกรรมการใช้งานผิดปกติ นำไปสู่การตรวจค้น 3 จุด จับกุมผู้ต้องหา และยึดอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์ (SIM Box) รวม 12 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง สะท้อนความร่วมมือเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งที่แจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1441 ของ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) หลังตระหนักว่าตนตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เจ้าหน้าที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จึงเริ่มต้นการสืบสวนขยายผล
ควบคู่กันนั้น ระบบเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยเครือข่ายของทรูได้ตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติในพื้นที่แห่งหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว ทั้งปริมาณการโทรออกจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น รูปแบบซ้ำๆ และลักษณะการใช้งานที่สอดคล้องกับอุปกรณ์รวมซิมหลายหมายเลข ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ของการใช้ซิมบ็อกซ์เพื่อปกปิดต้นทางการโทร
ทรูจึงประสานข้อมูลเชิงเทคนิคให้แก่ CIB ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือ และหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดย CIB เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสวน ขณะที่ทรูสนับสนุนข้อมูลด้านเครือข่ายเพื่อช่วยระบุพิกัดอย่างแม่นยำ
ปฏิบัติการภาคสนาม 3 จุด ทลายเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
ทีมสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องมือเฉพาะทางตรวจวัดสัญญาณโทรศัพท์และคลื่นวิทยุ ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายร่วมกับทรู เพื่อยืนยันตำแหน่งเป้าหมายก่อนขอหมายค้น จากนั้นเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจค้นโดยรวม 3 จุด ได้แก่
ห้องเช่า ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น — ตรวจยึดซิมบ็อกซ์ 8 เครื่อง เจ้าหน้าที่เร่งตัดสัญญาณซิมบ็อกซ์ทันทีก่อนเข้าจับกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อาจกำลังถูกโทรหาอยู่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง
บ้านเช่า ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ — ตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
อาคารพาณิชย์ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร — พบซิมบ็อกซ์เพิ่มเติมอีก 3 เครื่อง จากเบาะแสที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ทรูย้ำพันธกิจ ปกป้องผู้ใช้บริการจากภัยไซเบอร์
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรเชิงรุกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และรายงานพฤติกรรมผิดปกติบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง บนหลักการทำงานที่โปร่งใสและเคารพต่อกรอบกฎหมายทุกประการ
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างทรู กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และหน่วยงานรัฐต่างๆ ในการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของทรูในการมุ่งสร้างปลอดภัยไซเบอร์สำหรับคนไทยทั้งประเทศ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงปลอดภัยและสิทธิของผู้ใช้บริการ