ทรู จับมือ การไฟฟ้านครหลวง และ กทม. ลุยจัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน ถนนประชาราษฎร์สาย 2

ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาทัศนียภาพของเมืองหลวงให้เป็นระเบียบและปลอดภัย ผนึกความร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก คุณรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคุณระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและรื้อถอนเสาไฟฟ้า ณ บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 2 ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงแยกบางโพ ทั้ง 2 ฝั่งถนน รวมระยะทาง 2.80 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมพลิกโฉมกรุงเทพมหานครสู่มหานครที่น่าอยู่ และมีทัศนียภาพที่สะอาด สวยงาม รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานครสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน