AIS ร่วม กสทช. - กทม. - กฟน. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนประชาราษฎร์สาย 2

AIS ร่วมกับ สำนักงาน กสทช., กรุงเทพมหานคร, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อจัดระเบียบและรื้อถอนเสาไฟฟ้า พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศสู่สายไฟฟ้าใต้ดิน “ถนนสวย..ไร้เสาสาย @ประชาราษฎร์สาย 2” เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นในย่านถนนประชาราษฎร์สาย 2 ซึ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเมืองให้มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
AIS ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายและบริการดิจิทัลอัจฉริยะ ยืนยันเดินหน้าสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อชุมชน พร้อมเสริมภาพลักษณ์เมืองให้ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะยาว