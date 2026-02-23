MSI เปิดตัว Prestige Series โฉมใหม่ บุกตลาดแล็ปท็อปพรีเมียมด้วย Core Ultra 3

MSI ประกาศวางจำหน่าย Prestige Series แล็ปท็อปสายธุรกิจและการทำงานระดับพรีเมียมโฉมใหม่ในตลาดอย่างเป็นทางการ โดยการกลับมาครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ ทั้งในแง่ของดีไซน์ที่หรูหราขึ้น และประสิทธิภาพที่ตอบรับการทำงานในยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ
MSI Prestige Series รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยเน้นความคล่องตัวสำหรับมืออาชีพที่ต้องทำงานนอกสถานที่เป็นหลัก ตัวเครื่องมาพร้อมความบางเพียง 11.9 มิลลิเมตร โดดเด่นด้วยเส้นสายโค้งมน และทันสมัยยิ่งขึ้น ผสานกับโครงสร้างวัสดุอะลูมิเนียมทั้งตัวที่มอบทั้งความแข็งแรงทนทานและสัมผัสที่หรูหราเหนือระดับ
ไฮไลท์สำคัญของซีรีส์นี้คือการอัปเกรดมาใช้หน่วยประมวลผล Intel Core Ultra 9 386H ออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผล AI และการทำงานมัลติทาสก์ขั้นสูง พร้อมกราฟิกเจเนอเรชันใหม่ เมื่อผสานการทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ความจุสูง ทำให้รุ่นที่รองรับสามารถเล่นวิดีโอความละเอียด 1080p ได้ยาวนานสูงสุดกว่า 30 ชั่วโมง
MSI Prestige Series รุ่นใหม่ ยังมากับระบบระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยี Vapor Chamber, พัดลมคู่ และ MSI Intra Flow ช่วยรักษาประสิทธิภาพให้คงที่ พร้อมคุมเสียงรบกวนให้เงียบสนิทต่ำกว่า 30 dBA แม้ขณะเร่งประสิทธิภาพสูงสุด
ให้จอแสดงผลระดับโปรด้วยหน้าจอ OLED อัตรารีเฟรชเรทสูงสุด 120Hz รองรับเทคโนโลยี VRR และการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน DisplayHDR True Black 1000 ให้สีสันสมจริง คอนทราสต์ลึก ตอบโจทย์ทั้งงานสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และงานที่ต้องการความแม่นยำของสี
สำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวขั้นสุด ยังมีโมเดลพับจอได้แบบ Flip ที่รองรับระบบสัมผัสและการใช้ปากกา โดยในบางพื้นที่จะมาพร้อม MSI Nano Pen ที่รองรับชาร์จเร็ว ช่วยให้การจดบันทึกและสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ
พร้อมกันนี้ MSI ได้จัดแคมเปญ Early Bird ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2569 โดยผู้ที่สั่งจองในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษใช้งาน NordVPN ฟรี 1 ปี รับสิทธิ์ MSI Care Plus เพิ่มอีก 1 ปี และรับแผ่นรองเมาส์ Felting Desk Pad และ เมาส์ไร้สาย MSI Bluetooth M98