soundcore เปิดตัว "AI Recorder Coin" อัดเสียงได้ ใช้ AI สรุป

soundcore เปิดตัว AI Recorder Coin อุปกรณ์บันทึกเสียงอัจฉริยะขนาดจิ๋วที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยถอดความและสรุปเนื้อหา เจาะกลุ่มคนทำงาน ผู้บริหาร ครีเอเตอร์ และสื่อที่ต้องการความคล่องตัวขั้นสุด ในราคา 4,999 บาท
ในยุคที่การทำงานแบบ Hybrid เต็มไปด้วยการประชุม งานสัมภาษณ์ และการระดมสมอง ปัญหาคลาสสิกที่หลายคนต้องเจอคือการเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการนั่งถอดเทปและจัดระเบียบข้อมูลย้อนหลัง soundcore จึงส่ง AI Recorder Coin เข้ามาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ และพร้อมใช้งานและแชร์ต่อได้ภายในไม่กี่วินาที ภายใต้แนวคิด “Do Less, Capture More”
จุดเด่นของ AI Recorder Coin คือมากับดีไซน์กะทัดรัดน้ำหนักเพียง 10 กรัม พกพาง่ายและนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงได้อย่างแนบเนียน โดยมีความสามารถของ AI ถอดความและสรุปผล ด้วยอัลกอริทึมรองรับการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความกว่า 100 ภาษา
พร้อมความสามารถในการสร้างบทสรุปการประชุม (Meeting Summary) หรือ To-do list ที่กระชับเข้าใจง่ายได้ทันที สามารถสั่งบันทึกเสียงได้ง่ายๆ ในคลิกเดียว และแตะสองครั้ง เพื่อไฮไลท์จุดสำคัญ รองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Bluetooth แบบเรียลไทม์ ซิงค์ข้อมูลได้ทันทีกับ iOS โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสอย่างปลอดภัย และลบออกจากระบบทันทีหลังกระบวนการถอดความเสร็จสิ้น
สำหรับ Anker soundcore Work – AI Recorder Coin เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในราคา 4,999 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Shopee, Lazada, TikTok Shop (Anker Official Store) และร้านค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่ซื้อและลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็น Pro Membership ฟรี 6 เดือน เพื่อเข้าใช้ฟีเจอร์ AI ระดับสูง และเพิ่มโควตานาทีในการถอดความให้ใช้งานได้จุใจยิ่งขึ้น