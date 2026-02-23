แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน! Tesla New Model Y 2 คัน ทองคำแท่ง และอื่นๆ รวม 10 ล้าน โหลดเลยวันนี้

เมื่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลเปลี่ยนเป็นปรากฏการณ์ความสุขระดับเวิลด์คลาส... ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณนิธิมนต์ สุธาวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายดิจิตัลคอมเมิร์ซ และการตลาด พร้อมด้วย คุณสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร หัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์และผสานสิทธิประโยชน์ลูกค้า ร่วมส่งมอบกุญแจสู่ยานยนต์แห่งอนาคต Tesla New Model Y มูลค่า 1.719 ล้านบาท จำนวน 2 คัน ให้แก่ คุณสุภารี กัลยาณพันธ์ และ คุณอัญเชิญ นิยมทัศน์ ผู้โชคดีที่เปลี่ยนการใช้งาน แอปทรู ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นรางวัลใหญ่จากแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” พร้อมขนทัพรางวัลอื่น ๆ ทั้งทองคำแท่ง และสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยแคมเปญนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการยกระดับบริการผ่าน “แอปทรู” ที่เกิดจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก จนตกผลึกเป็นศูนย์รวมบริการที่ ‘รวมทุกเรื่อง ครบจบ ในที่เดียว’ พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้ สะดวก รู้ใจ โดนใจ และสบายใจ ยิ่งกว่าเดิม
มีทรูพอยท์ มีดีแทคคอยน์ มีแอปทรู ยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษ มีโอกาสได้รางวัลใหญ่แบบนี้ และเป็นช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมและประสบการณ์พิเศษมากมาย
แอปทรู ผู้ช่วยส่วนตัวที่ “รู้ใจ” และ “รวมทุกเรื่อง ครบจบ ในที่เดียว” เชื่อมต่อทุกความต้องการของคนยุคใหม่เข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างไร้รอยต่อ ลูกค้าทรู ดีแทค ดาวน์โหลด คลิก https://s.true.th/3aCz/1c0y5l1w