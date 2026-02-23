xs
ทรู จัดเต็มบิ๊กแมตช์ “แข้งเทพ vs กิเลนผยอง” อัพความสุขลูกค้าทรู–ดีแทค เชียร์สนั่นติดขอบสนาม บีจี สเตเดียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกมใหญ่ที่แฟนบอลรอคอยกลับมาทำสนามลุกเป็นไฟอีกครั้ง เมื่อ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านทรู บีจี สเตเดียม รับการมาเยือนของ เมืองทอง ยูไนเต็ด ในศึกไทยลีก 2025/26 ท่ามกลางบรรยากาศเชียร์สุดเดือดแบบ “แน่นทุกโซน” โดย ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมส่งแรงใจข้างสนาม นำโดย นายขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พร้อมด้วย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย ร่วมส่งพลังไปกับแฟนบอลที่พร้อมใจกันเชียร์สุดเสียงตั้งแต่นกหวีดแรก ทำให้บรรยากาศในสนามคึกคัก และสมศักดิ์ศรี “บิ๊กแมตช์ของจริง” พร้อมกันนี้ ทรูยังอัพสัญญาณ ทรู5G ให้ครอบคลุมทุกโซนของทรู บีจี สเตเดียม รองรับการใช้งานของแฟนบอลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการไลฟ์ แชร์โมเมนต์ และอัปโหลดความมันแบบเรียลไทม์ ด้วยสัญญาณแรงเร็ว เสถียรตลอดการแข่งขัน

โดยแมตช์นี้ ลูกค้าทรู–ดีแทคได้รับสิทธิ์พิเศษเหนือใคร เพียงแสดงแอป True รับบัตรเข้าชมฟรี 2 ใบ ส่งผลให้บรรยากาศภายในสนามคึกคักและอบอวลด้วยพลังของแฟนบอลแข้งเทพอย่างเนืองแน่น ก่อนที่ True BUFC จะตอกย้ำความร้อนแรงด้วยผลงานเหนือชั้น คว้าชัยชนะ 2–0 สร้างความประทับใจให้กองเชียร์ตลอดทั้งเกม พร้อมเพิ่มสีสันด้วยไฮไลต์พิเศษ “ครั้งแรกกับ True BUFC Angel” ที่มาฉลองอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสร หลังทำผลงานยอดเยี่ยม ทะลุเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ในศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2 ฤดูกาล 2025–26 และร่วมปลุกพลังเชียร์ให้กระหึ่มยิ่งขึ้น นอกจากการเชียร์สุดใจในสนามแล้ว ทรูยัง "จัดเต็ม" กิจกรรมพรีเมียมเพื่อมอบความสุขให้ลูกค้าในทุกมิติ อาทิ Football Clinic & Player Escort กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและครอบครัวพนักงาน ได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ Dance Cam & True Lounge กิจกรรมลุ้นรางวัลใหญ่ ณ True Lounge มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท ระหว่างช่วงพักครึ่ง สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แฟนบอลทั่วทั้งสเตเดียมอย่างต่อเนื่องตลอดแมตช์

ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการสื่อสาร แต่เป็นผู้สร้างความสุขและส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าคนสำคัญอย่างต่อเนื่อง สำหรับแฟนบอลที่ไม่อยากพลาดปรากฏการณ์ความมันส์และกิจกรรมสุดพิเศษเช่นนี้ สามารถติดตามข่าวสารและลุ้นรับบัตรเชียร์ฟรีตลอดทั้งฤดูกาลได้ผ่านทุกช่องทางของทรู พร้อมร่วมส่งแรงใจให้ทัพ "แข้งเทพ" ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน


















