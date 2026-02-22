xs
ถอดรหัสราคา Canva x Thaiware เริ่ม 3,000 บาทต่อปี พร้อมประกันฟ้องลิขสิทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกออนไลน์ยอดฮิต "แคนวา" (Canva) เปิดราคาแพ็กเกจขายองค์กรไทยเริ่มที่ 3,000 บาท ลุยแต่งตั้งบริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (Thaiware) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ Canva สำหรับธุรกิจ (Canva for Business) และระดับองค์กร (Canva Enterprise) อย่างเป็นทางการรายแรกในประเทศ มั่นใจโอกาสสดใสหลังอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมีมูลค่าสูง 2 แสนล้านบาทต่อปี เชื่อแก้ปมพรีเซนเทชันและงานกราฟิกในออฟฟิศหายไปพร้อมพนักงาน แถมรับประกันช่วยค่าใช้จ่ายต่อสู้คดีหากถูกฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์

ดีล Canva x Thaiware นี้ทำให้โครงสร้างราคาของ Canva แตกเป็น 4 แพ็กเกจ คือ 1. Canva Free ที่นักเรียนนักศึกษาคุ้นเคยดี 2. Canva Pro สำหรับการใช้งานส่วนตัว มีราคาอยู่ที่ 1,850 บาท ต่อปี 3. Canva Business สำหรับองค์กรขนาดกลาง ที่ Thaiware เปิดราคามาที่ 3,000 บาท ต่อผู้ใช้งาน ต่อปี ราคาตายตัวนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับองค์กรที่ต้องการซื้อตั้งแต่ 25 ผู้ใช้งานขึ้นไป และเป็นขั้นต่ำในการซื้อผ่าน Thaiware โดยจำกัดการซื้อสูงสุดที่ 100 ผู้ใช้งาน ซึ่งหากองค์กรต้องการมากกว่า 100 ผู้ใช้งานจะต้องอัปเกรดเป็นระดับ Enterprise

และ 4. Canva Enterprise สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ จะมีราคาสูงกว่า 3,000 บาทต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้น เช่น ระบบ Single Sign-On (SSO) และการจัดการระบบหลังบ้านที่ซับซ้อนกว่า โดยราคาของ Enterprise จะไม่ตายตัว แต่จะเป็นลักษณะการพูดคุยตามความต้องการจริงขององค์กร

***จากแอปส่งการบ้านครู สู่ตลาดซอฟต์แวร์องค์กร 2 แสนล้าน

นายธรรณพ สมประสงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กล่าวถึงดีลระหว่าง Canva และ Thaiware ว่าบทบาทของ Thaiware Shop คือเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อย่างครบวงจร โดยเป็น Enterprise Reseller Partner รายแรกที่มุ่งผลักดันการใช้งาน Canva ในธุรกิจด้วยทีม Support ของ Thaiware เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการฟีเจอร์ที่มากขึ้น ต้องการใบกำกับภาษี และต้องการบริการหลังการขาย เรียกว่าเน้นการใช้ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรมีความซับซ้อนกว่าการใช้ส่วนตัว ทั้งการจัดการสิทธิ์ หรือการแบ่งแผนก โดย Thaiware จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ Onboarding และดูแลผู้ใช้งานให้ใช้ซอฟต์แวร์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

"การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยมีตัวเลขอยู่สูงถึงประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทต่อปี และมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเฉลี่ย 10% ต่อปี โดยเฉพาะซอฟต์แวร์บน Cloud (SaaS) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของ Canva"

4 โครงสร้างราคาของ Canva สำหรับประเทศไทย ปี 2569
Canva นั้นเป็นแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านศิลปะ ให้บริการทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เต็มไปด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป, รูปภาพ, วิดีโอ และแบบอักษรมากมาย สำหรับสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย, Presentation, เรซูเม่, งานสิ่งพิมพ์ และวิดีโอ โดยมีเครื่องมือครบวงจร 9 ส่วน ซึ่งรวมทั้งส่วนตกแต่งภาพ และงานเอกสาร

ความท้าทายที่สุดของ Canva และ Thaiware คือการก้าวข้ามคำว่า "ของฟรีก็ดีอยู่แล้ว" เพราะในประเทศไทย Canva เติบโตจากการที่พนักงานนำเข้ามาใช้ในหลายองค์กรด้วยบัญชีส่วนตัว เพราะต้องการทำงานนำเสนอหรือพรีเซนเทชั่นสวยงามสำหรับส่งเจ้านาย แต่พฤติกรรมนี้ที่อาจทำให้เกิดช่องโหว่ทางธุรกิจที่องค์กรใหญ่ ๆ กลัวที่สุด

Thaiware มองว่า Pain Point สำคัญ 3 เรื่อง ที่ทำให้องค์กรต้องยอมควักกระเป๋าซื้อ Canva Business หรือ Enterprise ให้พนักงาน คือ 1. การใช้ Account ส่วนตัวทำงาน ทำให้องค์กรไม่สามารถควบคุมข้อมูลความลับได้ 2. เมื่อทุกคนใช้ฟรีสไตล์ สีแบรนด์ก็อาจเพี้ยน โลโก้อาจเบี้ยว ซึ่ง Canva Enterprise มีระบบที่เรียกว่า Brand Kit ที่ล็อกเป้าได้เลยว่า ห้ามใช้ฟอนต์อื่น ห้ามใช้สีอื่น ช่วยรักษามาตรฐานแบรนด์ได้ 100%

และ 3. หากพนักงานใช้บัญชีส่วนตัวทำกราฟิก งานทั้งหมดอาจจะติดตัวไปด้วยในวันที่ลาออกไป องค์กรไม่สามารถดึงข้อมูลคืนมาได้เลย การซื้อ License ให้พนักงานคือการดึงสิทธิ์การเป็นเจ้าของกลับมาที่บริษัท

ธรรณพ สมประสงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
และในเมื่อ Canva มีชุดเครื่องมือที่รวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไว้มากมาย ทั้งวิดีโอ ภาพ และการแปลงไฟล์ การเอา AI มาเจนรูปภาพใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์ Canva Enterprise จึงมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Canva Shield เป็นกรมธรรม์ประกันภัย AI โดยหากองค์กรใดใช้ AI ของ Canva สร้างงาน แล้วโดนบุคคลที่ 3 ฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ Canva จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีให้ ขอเพียงตรงตามเงื่อนไขใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ไปดูดรูปติดลิขสิทธิ์จากข้างนอกมาอัปโหลดใส่เอง ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันแบบนี้ กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ซอฟต์แวร์ AI ระดับ Enterprise มีไว้เพื่อซื้อความสบายใจให้องค์กร

***บุกตลาดไทย ด้วยเทมเพลตไทย

นายภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager, Canva ประเทศไทย กล่าวถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ Canva ในประเทศไทย ว่าปี 2569 จะมีความร่วมมือกับครีเอเตอร์คนไทย เพื่อจัดทำ Template ไทยสำหรับคนไทย

"KPI 3 ข้อในปีนี้ คือ 1. Hyper-localization จะไม่ใช่แค่แปลเว็บเป็นภาษาไทย แต่จะดึงเอาความเป็นไทยใส่เข้าไปเลย ล่าสุดเราไปจับมือกับศิลปินไทย 10 ท่านจากงาน Bangkok Design Week เพื่อเอาเทมเพลตของคนไทยขึ้นไปไว้บน Canva ให้ทุกคนได้ใช้ 2. ขยายกลุ่มเป้าหมาย จากที่โตในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ปีนี้จะเจาะเข้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) รวมถึงระดับ Enterprise ให้หนักขึ้น และ 3. บุกหัวเมืองรอง ตอนนี้ Canva โตมากในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป้าหมายต่อไปคือการลงพื้นที่ไปสู่ผู้ใช้งานในหัวเมืองรองต่าง ๆ ทั่วประเทศ"

ภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager, Canva ประเทศไทย
ในขณะที่ซอฟต์แวร์แบบ Subscription ส่วนใหญ่มักจะปรับราคาขึ้นทุกปีเนื่องจากต้นทุน AI ที่สูงขึ้น แต่ผู้บริหาร Canva มองว่า Canva มีทิศทางที่อยากจะกดราคาให้ต่ำลงไปอีก โดยปัจจุบันกำลังทำการศึกษาข้อมูลหลังบ้านว่า ผู้ใช้งานในแต่ละประเทศมีฟีเจอร์ใดบ้างที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน และอาจจะทำการตัดฟีเจอร์เหล่านั้นออกเพื่อออกแพ็กเกจใหม่ที่มีราคาถูกลงกว่าเดิม

"นโยบายการตั้งราคาจะถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของประเทศนั้นๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาแพ็กเกจของไทยกับอเมริกาแล้ว ราคา Pro ในไทยถูกกว่าอเมริกาเกิน 10 เท่า"

การมาของ Canva อาจทำให้ผู้เล่นเจ้าเดิมในตลาดไทยเจ็บช้ำ เพราะหากเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในตลาดซอฟต์แวร์ออกแบบอย่าง Creative Cloud ของ Adobe พบว่าราคา 3,000 บาท/ผู้ใช้งาน/ปี ของ Canva นั้นทิ้งห่างแอปพลิเคชัน Photoshop ของ Adobe ที่มีราคาตัวเดียวอยู่ที่ประมาณ 16,000 - 17,000 บาท ต่อผู้ใช้งาน ต่อปี ดังนั้น Canva จึงถูกมองเป็นตัวเลือกที่อาจเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากสำหรับการใช้งานแบบวงกว้างในองค์กร ขณะที่ Thaiware ยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ายของทั้ง Adobe และ Canva

จุดนี้ภัคพลมองว่าทั้ง Adobe และ Canva นั้นอยู่คนละตลาดกัน โดย Adobe จะเน้นตลาด Commercial Design สำหรับนักออกแบบมืออาชีพ ในขณะที่ Canva วางตัวเองเป็นเครื่องมือสร้างภาพสำหรับสื่อสารหรือ Visual Communication Tool สำหรับคนทำงานทั่วไป (Non-designer) ให้พนักงานฝ่ายขายสามารถทำสไลด์ หรือให้ฝ่ายบุคคลทำประกาศถึงพนักงาน หรือให้ฝ่ายการตลาดสามารถทำโพสต์โซเชียลได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาจะถูกปรับให้เข้ากับคนไทยแล้ว แต่ปัญหาหลักในการขายคือ องค์กรหลายแห่งมองว่าพนักงานยังสามารถใช้เวอร์ชันฟรีทำงานได้ หรือพนักงานยอมจ่ายเงิน 1,850 บาทซื้อ Canva Pro ใช้เอง ทำให้องค์กรไม่อยากเพิ่มงบประมาณ รวมถึงเงื่อนไขการซื้อแพ็กเกจผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ต้องซื้อขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้งาน ก็ถือเป็นกำแพงสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็กที่อยากใช้งานแต่มีคนไม่ถึงเกณฑ์

ที่สุดแล้ว ดีลระหว่าง Thaiware และ Canva สะท้อนว่าซอฟต์แวร์ AI วันนี้ไม่ได้แข่งขันกันว่า 'AI ของใครเก่งกว่ากัน' เท่านั้น แต่ยังวัดกันที่ 'ใครทำให้คนทั่วไปใช้งานได้ง่ายที่สุด' และ 'ใครให้ความปลอดภัยเรื่องลิขสิทธิ์กับองค์กรได้มากกว่ากัน' เพราะหากองค์กรใดยังมีพนักงานใช้อีเมลส่วนตัวสมัคร Canva แล้วนั่งทำสไลด์งานความลับของบริษัทอยู่ บางทีตอนนี้อาจจะถึงเวลาที่ผู้บริหารต้องหันมามองเรื่องการลงทุนระบบ Enterprise อย่างจริงจัง.

