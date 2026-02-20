ทะยานสู่ AI ปีม้าไฟ / นพดล ปัญญาธิปัตย์

ปีที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจต่างเรียนรู้ว่า AI ได้เปลี่ยนจากความเป็นไปได้ สู่เทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ในชั่วข้ามคืน เทคโนโลยีที่เริ่มต้นจากการทดลองได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ฝังลึกอยู่ในกระบวนการทำงานในแต่ละวันอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เผยให้องค์กรได้เห็นช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการนำ AI มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที การดำเนินงาน และการกำกับดูแล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฎให้เห็นในช่วงของการทดลองหรือเมื่อครั้งเป็นโครงการนำร่อง
ปีม้าไฟนี้เป็นปีที่องค์กรต้องเลือกว่าจะปล่อยให้พลังฝีเท้าที่รวดเร็วของ AI มากำหนดระดับความเสี่ยงขององค์กร หรือ องค์กรจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่สามารถควบคุมพลังนั้นได้ แล้วเปลี่ยนให้เป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จที่ยั่งยืน
AI ไม่ได้เป็นเพียงการทดลองในวงแคบอีกต่อไป แต่เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นที่ความเร็วคือสิ่งล้ำค่าและมีอิทธิพลสูงต่อความสำเร็จ สิ่งที่จะสามารถสร้างความต่างได้ในปีนี้คือความสามารถในการแปลงสิ่งที่ AI ทำได้ ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานสำคัญ ๆ ได้ทุกการใช้งาน
การควบคุม AI: จากการทดลองสู่การใช้งานในภารกิจสำคัญ
หลังจากหนึ่งปีแห่งการทดสอบและทำโครงการนำร่องการใช้ AI ผ่านไปอย่างรวดเร็วและหนักหน่วง องค์กรต่าง ๆ กำลังปรับทิศทางเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนำ AI มาใช้อย่างรอบคอบและมีระเบียบมากขึ้น เป้าหมายหลักได้เปลี่ยนจากการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดทางเทคนิค ไปสู่การดำเนินงานที่แข็งแกร่ง องค์กรกำลังเปลี่ยนจากคำถามที่ว่า ‘เราจะนำ AI มาใช้ได้ไหม’ ไปเป็น ‘เราจะสามารถรักษาประสิทธิภาพของการใช้ AI ในระยะยาวได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อธุรกิจหลัก’
การเปลี่ยนผ่านนี้นับเป็นการก้าวสู่การดำเนินงานที่ “ชาญฉลาดด้วย AI” โดยให้ความสำคัญกับกรณีใช้งานที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และการออกแบบบริการ AI ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ ความสม่ำเสมอและความสอดคล้องในการใช้งานจึงมีความสำคัญมากต่อการนำ AI จากขั้นตอนการพัฒนาไปใช้งานจริง เวิร์กโหลดต่าง ๆ จะต้องสามารถโยกย้ายได้ ทำซ้ำได้ และบริหารจัดการได้ง่ายบนทุกสภาพแวดล้อมทางไอทีในเวลาที่มีการปรับขนาดการทำงาน หากปราศจากความสม่ำเสมอและความสอดคล้องกัน แม้แต่โครงการ AI ที่ดูว่ามีอนาคตมากที่สุดก็อาจหลุดจากทิศทางที่วางไว้เมื่อองค์กรเริ่มเร่งความเร็วในการดำเนินงาน
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอนเทนเนอร์ไรเซชัน (containerization) ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยลดอุปสรรค และทำให้สามารถปรับขนาดบริการ AI ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงโครงสร้างทางวิศวกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขั้นตอนนี้ ความสำเร็จจะไม่ได้วัดจากความเร็วในการเริ่มต้นใช้ AI มากนัก แต่จะวัดจากความสามารถของ AI ว่าจะรักษาความเร็วหรือจังหวะการทำงานให้สม่ำเสมอในระยะยาวได้มากขึ้นหรือไม่
เส้นทางสายใหม่: การปรับโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดและอธิปไตยข้อมูลให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
การนำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานแบบฝังรากลึกมากขึ้น ทำให้กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานกระจายตัวออกไปตามทิศทางของข้อมูล แทนที่จะจำกัดให้ทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวที่มั่นคง องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันกำลังสร้างสมดุลระหว่างการใช้พับลิคคลาวด์ ไพรเวทดาต้าเซ็นเตอร์ และเอดจ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทั้งด้านประสิทธิภาพ ต้นทุน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุมข้อมูล
ความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า แม้จะยังคงมีการเทรนโมเดลบนคลาวด์เป็นหลัก แต่การอนุมานผลลัพธ์มักได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดข้อมูลมากกว่า ต้นทุนที่คาดการณ์ได้ ระยะเวลาของการตอบสนองที่ต่ำ และการกำกับดูแลที่เข้มงวด กำลังผลักดันให้เวิร์กโหลด AI ต่าง ๆ กลับไปสู่การใช้งานในระบบภายในองค์กร (on-pemise) และเอดจ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีใช้งานที่ต้องการการตอบสนองแบบเรียลไทม์ และกรณีใช้งานที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ
ในปี 2026 เอดจ์ไม่ได้เป็นพื้นที่ห่างไกลอีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอธิปไตยในตัวเองขององค์กร ที่สามารถบริหารจัดการได้จากทั่วโลกแต่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและมีความเป็นอิสระในระดับท้องถิ่น และสามารถรองรับการทำงานของ AI กับภาระงานสำคัญ ๆ ไปพร้อม ๆ กับสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลในประเทศและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
สร้างความอึด: ความพร้อมในการปฏิบัติการเป็นฐานที่แข็งแกร่งให้กับการต่อยอดการใช้ AI
แน่นอนว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้พูดง่ายทำยาก การคงประสิทธิภาพบริการ AI ต่าง ๆ ในระยะยาวและครอบคลุมทุกสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้น ต้องใช้พละกำลังมากกว่าการติดตั้งระบบในระยะแรกอย่างมาก การปรับโมเดลให้ทันสมัย การอัปเดทความปลอดภัย การควบคุมให้อยู่ในกฎระเบียบ และการประสานงานระหว่างทีมงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ล้วนกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องทำทุกวัน
ความอึดของระบบและความสามารถในการประคับประคองระบบการดำเนินงานให้มั่นคงในระยะยาวจึงมีบทบาทสำคัญ องค์กรต่างต้องการโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งเดียวที่มีความยืดหยุ่น สม่ำเสมอ และแข็งแกร่งไม่ว่าจะทำงานบนสภาพแวดล้อมใดก็ตาม ความต้องการนี้ส่งให้สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มกลายเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำด้านไอทีต้องตัดสินใจ สถาปัตยกรรมโมดูลลาร์แบบคลาวด์-เนทีฟสามารถช่วยให้ทีมงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผ่านบริการต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาแยกจากกันได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบต่อระบบในภาพรวม แพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ (orchestration platforms) มอบโมเดลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอสอดคล้องกันบนสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวดทั้งหมด รองรับการใช้แอปพลิเคชัน AI ควบคู่กับแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม โดยไม่บีบให้ทีมต้องแยกการบริหารจัดการแอปพลิเคชันสองโลกนี้ออกจากกัน
AI ควบเต็มฝีเท้า: เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างยั่งยืน
เมื่อโครงสร้างพื้นฐาน AI มีความแข็งแกร่ง มีการกำกับดูแลที่ดี และมีความเชื่อถือได้ที่ทำงานอย่างเงียบ ๆ อยู่เบื้องหลัง มูลค่าของโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็จะปรากฎให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมกับทุกส่วนทั่วองค์กร AI จะเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทำให้การตัดสินใจเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเร่งกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเปราะบางหรือความซับซ้อนกับระบบ ในระยะนี้ โครงสร้างพื้นฐานจะค่อย ๆ ลดบทบาทไปอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่เพราะมีความสำคัญน้อยลงแต่เป็นการทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยจังหวะที่มั่นคงแข็งแกร่งไม่หยุดยั้ง
ความเร็ว เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี 2026 แต่ใครจะเป็นผู้ชนะนั้นไม่ได้วัดกันที่ว่าใครวิ่งเร็วกว่ากัน แต่จะวัดกันที่ใครจะสามารถยืนระยะได้นานที่สุดท่ามกลางข้อจำกัดทางกายภาพ สภาพแวดล้อมที่กระจายตัว และความคาดหวังด้านความเชื่อถือได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
องค์กรที่ลงทุนกับแพลตฟอร์มที่มีความสม่ำเสมอ ยืดหยุ่น และมีความสามารถในการควบคุม จะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดในการเปลี่ยนนวัตกรรม AI ให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน และควบทะยานสู่การใช้ AI ที่จะพัฒนาต่อ ๆ ไปได้อย่างมั่นใจ.