COMMART GAMEFORCE ควง NVIDIA กระตุ้นตลาดฮาร์ดแวร์เกม

คอมมาร์ต (COMMART) มหกรรมไอทีเมืองไทยประกาศจับมือเอ็นวิเดีย (NVIDIA) ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีระดับโลกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการการ์ดจอและ AI มั่นใจศักยภาพตลาดเกมไทยทำคอมมูนิตี้เกมเมอร์ไทยบูมแรงปี 69
นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่าการจัดงาน COMMART ครั้งนี้จะสอดคล้องกับแนวโน้มในปี 2569 ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งชิป AI คาดว่าจะมีสัดส่วนถึง 55% ของยอดส่งมอบทั่วโลก เพิ่มขึ้นจาก 31% ในปี 2568 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI อย่างชัดเจน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่โน้ตบุ๊ก AI จะกลายเป็นทางเลือกหลักที่ช่วยหนุนให้ภาพรวมอุตสาหกรรมไอทีปี 2569 เติบโตต่อเนื่อง
"สอดรับกับ 3 เทรนด์ไอทีปี 2569 ที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1. ชิปประมวลผลที่รองรับ AI เต็มตัว 2. โน้ตบุ๊กที่เน้นความบางและหน้าจอแยก และ 3. อุปกรณ์ DIY PC มี AI ในตัว ช่วยให้ทำงานด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดงาน COMMART GAMEFORCE จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้าไอที แต่เป็นเวทีแสดงศักยภาพเทคโนโลยีแห่งอนาคต"
COMMART นั้นถือเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทีที่คนไทยรู้จักกันมายาวนาน เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคไทยไว้วางใจมาหลายสิบปี ขณะที่ NVIDIA นั้นไม่ได้เป็นแค่บริษัทการ์ดจออีกต่อไปแล้ว แต่กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเทคโนโลยี ทั้งในด้าน AI, Cloud Computing และแน่นอนคือ Gaming การร่วมมือครั้งนี้จึงน่าสนใจ ท่ามกลางตลาดเกมไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
คอมมูนิตี้เกมเมอร์ไทยนั้นถือว่าแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น Casual Gamer ที่เล่นเพื่อความสนุก ไปจนถึง Hardcore Gamer ที่จริงจังกับทุกเฟรมทุกมิลลิวินาที รวมถึง Esports ที่กำลังกลายเป็นอาชีพที่คนยอมรับมากขึ้น แนวโน้มเหล่านี้ทำให้สายเกมอาจตื่นเต้นกับการที่ NVIDIA นำเทคโนโลยีมาอวดในงาน COMMART GAMEFORCE ครั้งนี้ ทั้งการ์ดจอ GeForce RTX 50 Series รุ่นล่าสุด ที่จะมาให้ทดลองใช้งานจริงในงาน รวมถึง Resident Evil Requiem ภาคล่าสุดของซีรีส์ในตำนาน ที่จะเปิดให้ทดลองเล่นก่อนใครในประเทศไทย ผ่านเครื่องที่ติดตั้ง GeForce RTX 50 Series โดยเฉพาะ
NVIDIA ยังพร้อมนำ GeForce NOW บริการ Cloud Gaming ความละเอียดระดับ 4K มาสาธิต เพื่อให้ผู้ใช้เห็นว่าต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องสเปคสูงราคาแพงก็สามารถเล่นเกมคุณภาพระดับสูงได้แล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน คือ NVIDIA ได้ร่วมมือกับเหล่าเกมพับลิชเชอร์ชั้นนำมากมาย นำมาสาธิตเดโมเทคโนโลยีกราฟิกสุดล้ำหลายเกม ทั้ง Half-Life 2 RTX ที่นำตำนานเกมกลับมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามจนแทบจำไม่ได้ และ Tekken 8 เกมต่อสู้ที่คอเกมทุกรุ่นชื่นชอบ
สำหรับงาน COMMART GAMEFORCE มีกำหนดจัดขึ้น 5 - 8 มีนาคม 2569 ณ ไบเทค บางนา.