แกร็บฟู้ด เผย 5 เทรนด์อาหารปี 2026 ‘มัทฉะ’ ยังแรง

แกร็บฟู้ด เผยรายงานเจาะลึกทิศทางธุรกิจร้านอาหารปี 2026 ชี้เทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่วิถี “เรียบง่ายแต่หรูหรา” ดันวัตถุดิบอย่าง มัทฉะ พิสตาชิโอ และเผือก ขึ้นแท่นยอดฮิต พร้อมแนะจับตาตลาด “ฮาลาลอีโคโนมี” ขุมทรัพย์ใหม่จากนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง
สำหรับ 5 เทรนด์หลักที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ประกอบไปด้วย 1. 3 รสชาติแห่งปี มัทฉะ พิสตาชิโอ และเผือก โดย “มัทฉะ” ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดาวรุ่งพุ่งแรงคือ “พิสตาชิโอ” ที่ยอดค้นหาบน GrabFood พุ่งสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าในปีที่ผ่านมา ผ่านเมนูฮิตอย่าง พิสตาชิโอทีรามิสุ (PISTA&) และ ทาร์ตไข่พิสตาชิโอ (Hashtag B)
นอกจากนี้ “เผือก” ได้กลายเป็น Dark Horse ในหมวดเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเมนูชานมเผือกที่มียอดขายเติบโตกว่าเท่าตัว สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มฟู้ดดี้มองหาความแปลกใหม่ภายใต้วัตถุดิบที่คุ้นเคย
2. คราฟท์เบเกอรี จาก Niche สู่ Mass ผู้บริโภคยุคนี้พิถีพิถันกับการเลือกทานแป้งและเนื้อสัมผัสมากขึ้น ส่งผลให้ “คราฟท์เบเกอรี” (Craft Bakery) ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มเฉพาะทางอีกต่อไป โดยเฉพาะ “ซาวโดวจ์” (Sourdough) ขนมปังยีสต์ธรรมชาติที่กลายมาเป็นเมนู ซาวโดวจ์ แซนด์วิช ยอดฮิตจากร้านดังอย่าง Holey Artisan Bakery และ BARTELS
รวมถึงเทรนด์การจับคู่รสชาติที่ซับซ้อน (Flavor Profile Pairing) เช่น การคอลแลปส์ข้ามวัฒนธรรมของ Two Men Bagel และ อองตอง ข้าวซอย ที่สร้างสรรค์ “เบเกิลข้าวซอย” มอบประสบการณ์รสชาติแบบตะวันตกผสานรสจัดจ้านแบบไทย
3. เครื่องดื่มคัสตอมไมซ์ อร่อย ได้สุขภาพ และต้อง “ถ่ายรูปสวย” เทรนด์เครื่องดื่มในปี 2026 ทำหน้าที่เป็นทั้ง Functional Drink และ Fashion Item ร้านดังอย่าง Boost Juice Bar หรือ PASH ตอบโจทย์ด้วยการเปิดให้ลูกค้า Customize ส่วนผสมอย่างโปรตีนพืชหรือคอลลาเจนได้เอง
ในขณะเดียวกัน “รูปลักษณ์” คือหัวใจสำคัญของการตลาด ยิ่งเครื่องดื่มมีความสวยงาม แยกเลเยอร์ชัดเจนอย่าง ทอฟฟี่คอฟฟี่ลาเต้ (1:2 Coffee) หรือสมูทตี้จาก Oh! Juice และ PLANTIFUL ยิ่งช่วยสะท้อนไลฟ์สไตล์ผู้ดื่มและสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียได้ดียิ่งขึ้น
4. ไวรัลเมนูเอเชีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ยังครองใจ Gen Z อิทธิพล Soft Power จากเอเชียตะวันออกยังคงแข็งแกร่ง เมนูไวรัลจากโซเชียลมีเดียกลายเป็นตัวกำหนดเทรนด์การกินของ Gen Z ไม่ว่าจะเป็น “โอซาก้า ครีมพัฟ” สไตล์ญี่ปุ่น, “ดูไบชิววี่คุกกี้” ไส้เส้นคูนาฟ่า (Holiday Pastry) ที่ได้รับอิทธิพลจากเกาหลี หรือเมนูคิวยาวจากเซี่ยงไฮ้อย่าง “เค้กไก่หยอง” ที่หลายแบรนด์เร่งพัฒนาสูตรออกมาตอบรับกระแสความต้องการที่เน้นความแปลกใหม่และทันสมัย
5. ฮาลาลอีโคโนมี โอกาสใหม่จากตะวันออกกลางการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยเฉพาะจากตะวันออกกลางที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมทานอาหารมื้อดึก เป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าจับตามอง ร้านอาหารเริ่มปรับตัวเข้าสู่ “ฮาลาลอีโคโนมี” (Halal Economy)