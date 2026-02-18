HMD เจาะตลาดหูฟังไร้สาย เริ่มต้น 690.

HMD Global ส่งไลน์อัปสินค้าใหม่ “HMD DUB” เจาะจลาดหูฟังไร้สาย 3 ซีรีส์ เน้นดีไซน์เรียบง่ายผสานเทคโนโลยีระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ พร้อมสร้างความต่างด้วยบริการหลังการขายแบบ “เสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที”
ภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า ในปี 2569 นี้ HMD ประเทศไทย มุ่งเน้นการต่อยอดกลยุทธ์มัลติแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมองเห็นโอกาสในตลาดอุปกรณ์เสริมที่เติบโตควบคู่ไปกับสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงแค่ฟังก์ชันการใช้งาน แต่ต้องการอุปกรณ์ที่สะท้อนตัวตนและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์
“เรากำลังเปลี่ยนผ่านจากแบรนด์โทรศัพท์สู่การเป็นผู้ดูแลไลฟ์สไตล์ดิจิทัลครบวงจร การเปิดตัว HMD DUB ในฐานะแบรนด์หูฟังน้องใหม่ คือก้าวสำคัญที่จะมาเขย่าตลาด TWS ด้วยมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับยุโรป เพื่อเจาะกลุ่ม Gen Z และคนทำงานที่มองหาความคุ้มค่าและดีไซน์ที่แตกต่าง”
HMD DUB ถูกพัฒนาภายใต้คอนเซปต์ “Human-First” เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความวุ่นวายรอบตัวผ่านเสียงดนตรี โดยเปิดตัวพร้อมกัน 3 รุ่น ครอบคลุมทุกระดับการใช้งาน ตั้งแต่ HMD DUB P60 ANC รุ่นเริ่มต้นที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์เด่นอย่างระบบตัดเสียงรบกวน แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน 30 ชั่วโมง และมาตรฐานกันน้ำ ราคา 690 บาท
ตามด้วย HMD DUB S60 Dolby เน้นความบันเทิงเต็มรูปแบบด้วยระบบเสียง Dolby Surround และ Low Latency เพียง 50ms เหมาะสำหรับการดูหนังและเล่นเกม ราคา 1,190 บาท
ปิดท้ายที่ HMD DUB X50 มอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมด้วย HiFi DSP แบตเตอรี่อึดเป็นพิเศษใช้งานได้นานกว่า 70 ชั่วโมง และปรับแต่งเสียงได้ผ่านแอปพลิเคชัน HMD DUB Audio ราคา 1,390 บาท
ในตลาดหูฟังราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ที่มีการแข่งขันสูง HMD DUB สร้างจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งด้วย “ความน่าเชื่อถือ” โดยนอกจากคุณภาพงานประกอบ ยังมาพร้อมการรับประกันแบบ Swap หรือการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเมื่อพบปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ HMD ยังมุ่งสร้าง Eco-System Synergy โดยหูฟัง HMD DUB จะทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ อย่าง HMD Fusion หรือ HMD Skyline ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น