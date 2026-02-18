Galaxy AI ใหม่บน S26 ซีรีส์ แต่งภาพได้ล้ำกว่าเดิม

Samsung ออกมาใบ้ความสามารถใหม่ของ AI Phone รับการเตรียมเปิดตัว Galaxy S26 ซีรีส์ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังจากก่อนหน้านี้เริ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าจอใหม่ที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ตามมาด้วยฟีเจอร์การแต่งภาพที่นำ Galaxy AI มาช่วย
สำหรับความสามารถใหม่ที่น่าสนใจบน Galaxy AI มีทั้ง เสกภาพถ่ายกลางวันให้เป็นกลางคืนได้ภายในไม่กี่วินาที หรือจะเติมส่วนที่หายไปของวัตถุในภาพ อย่างเค้กที่ถูกกัดจนแหว่ง หรือจะมัดรวมภาพหลาย ๆ ภาพให้กลายเป็นภาพเดียวกันที่สมบูรณ์แบบ
ความสามารถในการสร้างสรรค์เหล่านี้เคยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทักษะระดับมืออาชีพ หรือใช้เวลาแต่งภาพหลายชั่วโมง แต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นเรื่องง่าย ทำได้รวดเร็วภายในพริบตา ด้วย Samsung Galaxy เพียงแค่บอกสิ่งที่ต้องการสั้นๆ เท่านั้น
ฟีเจอร์เหล่านี้ คือก้าวต่อไปของประสบการณ์การถ่ายภาพแบบครบจบจาก Galaxy ซึ่งมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนให้สว่างได้มากกว่าที่เคย พร้อมกันนี้ การใช้ Galaxy AI จะเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์แบบมืออาชีพมารวมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การถ่ายภาพ แก้ไข ไปจนถึงการแชร์ ทุกอย่างทำได้ในที่เดียวแบบไม่มีสะดุด ไม่ต้องสลับแอปไปมาให้วุ่นวาย ทำให้การครีเอทภาพกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
ปัจจัยหลัก ในการพัฒนาของซัมซุง มาจากความเชื่อที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ควรถูกจำกัดด้วยทักษะหรือประสบการณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายไปจนถึงการแก้ไข ใครๆ ก็สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าภาพยนตร์ หรือเก็บภาพดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน ไปจนถึงถ่ายภาพในพื้นที่ที่มีแสงน้อยแต่สามารถเก็บภาพได้อย่างคมชัด และที่สำคัญยังสามารถสั่งงานได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้การแก้ไขภาพเป็นเรื่องง่ายเพียงใช้คำสั่งไม่กี่คำ
เตรียมพบกับประสบการณ์ถ่ายภาพจาก Galaxy S26 ซีรีส์ รุ่นใหม่ ที่ง่ายและใช้งานสะดวกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจะเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked สัปดาห์หน้า