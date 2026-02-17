AI จีนทำฮอลลีวูดตกใจ! Seedance 2.0 พา "ทอม ครูซ" ปะทะ "แบรด พิตต์" ต่อยโหดบนดาดฟ้า

กลายเป็นไวรัลร้อนรับตรุษจีน 2026 สำหรับวิดีโอที่ผู้ชมได้เห็นแบรด พิตต์ (Brad Pitt) และทอม ครูซ (Tom Cruise) ต่อยกันยับบนดาดฟ้า แล้วพูดถึงอาชญากรตัวพ่ออย่างเจฟฟรีย์ เอปสตีน (Jeffrey Epstein) ภาพที่ฟังดูพิกลนี้ไม่ใช่ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ แต่เป็นวิดีโอที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) สัญชาติจีนชื่อ Seedance 2.0
Seedance 2.0 เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI รุ่นล่าสุดจากไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ่งก็คือบริษัทแม่ของ TikTok จากประเทศจีนนั่นเอง เครื่องมือตัวนี้ไม่ธรรมดา เพราะสามารถสร้างวิดีโอที่เหมือนจริงสุดๆ ของดาราฮอลลีวูด และตัวละครดัง จนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
สิ่งเดียวที่บอกผู้ชมได้ว่านี่คือ AI คือบทสนทนาแบบไร้สาระ เหมือนในคลิปที่แบรด พิตต์ตะโกนว่า "You killed Jeffrey Epstein, you animal! He was a good man!" ซึ่งถือว่าประโยคนี้เพี้ยนมากเพราะ Jeffrey Epstein เป็นอดีตนักการเงินชาวอเมริกันผู้มั่งคั่งและอาชญากรทางเพศระดับโลก โดยมีชื่อเสียงจากการจัดหาและค้ามนุษย์เด็กผู้หญิงจำนวนมากเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ ร่วมกับเครือข่ายสังคมชั้นสูง ก่อนจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในคุกในปี ค.ศ. 2019 ระหว่างรอการพิจารณาคดี
Jeffrey Epstein knew too much pic.twitter.com/12u8PQH9nt— Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026
Seedance 2.0 นั้นเด่นเรื่องการรองรับ multimodal ซึ่งหมายความว่าเราสามารถใส่ข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) เสียง (Audio) และวิดีโอ (Video)
และที่เด็ดกว่านั้น ผู้ใช้สามารถควบคุมรายละเอียดได้ถึงระดับแสงไฟ เงา และการเคลื่อนไหวของกล้อง ซึ่งเป็นการควบคุมระดับผู้กำกับภาพยนตร์
วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นมากลายเป็นไวรัลทั้งในจีนและอเมริกา แม้กระทั่ง Elon Musk ยังทวีตตอบกลับว่า "It's happening fast" หมายถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI ฝั่งจีน
ปรากฏการณ์ Seedance 2.0 นั้นทำให้หลายคนนึกถึง DeepSeek เพราะถ้ายังจำกันได้ เมื่อปีที่แล้ว บริษัทจีนรายนี้เปิดตัวโมเดล AI ที่สามารถแข่งขันกับ ChatGPT ของ OpenAI ได้ ทำให้คนในซิลิคอนวัลเลย์ตกตะลึง และตอนนี้คือ Seedance 2.0 ที่กำลังทำสิ่งเดียวกันในวงการสร้างวิดีโอ AI
แต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือเรื่องลิขสิทธิ์ เพราะคนทั่วไปสามารถสร้างวิดีโอของทอม ครูซ, แบรด พิตต์ หรือแม้แต่ตัวละครจาก Avengers ได้แบบเหมือนจริงมาก โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของต้นฉบับ ดังนั้น Motion Picture Association (MPA) หรือสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ที่เป็นตัวแทนสตูดิโอฮอลลีวูด จึงออกแถลงการณ์ทันทีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
Charlie Rivkin ประธานและ CEO ของ MPA กล่าวหา ByteDance ว่า Seedance 2.0 กำลังละเมิดลิขสิทธิ์ในระดับมหาศาล ภายในเพียงวันเดียว โดยเรียกร้องให้ ByteDance หยุดการกระทำที่ละเมิดกฎหมายนี้ทันที
แน่นอนว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับ Seedance แต่ Sora เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ OpenAI ก็เจอปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เช่นกัน ทั้งสองเครื่องมือสามารถสร้างวิดีโอของดาราและตัวละครได้อย่างน่าทึ่ง แต่ก็ยิ่งทำให้เกิดคำถามมากขึ้นว่าโลกจะควบคุมเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไร.