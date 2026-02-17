'ดีอี' ดัน AI ล่าเฟคนิวส์ สกัดสแกมเมอร์

'ดีอี' อัปเลเวลสู้เฟคนิวส์! แจ้งเตือนทะลุ 864 ล้านครั้ง เตรียมดัน AI สแกนข่าวปลอม ตัดวงจรสแกมเมอร์ ปกป้องประชาชน
นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center: AFNC) กระทรวงดีอี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 300 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม รวมถึงภาคประชาชน ดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาข่าวปลอม ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการก่ออาชญากรรมออนไลน์ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วทันท่วงที ก่อนจะมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี
ขณะเดียวกัน AFNC ยังได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เดือน ธ.ค.65 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประชาชนเข้าถึงการแจ้งเตือนภัย ในปี 66 จำนวนเฉลี่ย 22.25 ล้านครั้ง/เดือน และในปี 67 จำนวนเฉลี่ย 23.50 ล้านครั้ง/เดือน และในปี 68 จำนวนเฉลี่ย 24.25 ล้านครั้ง/เดือน รวมแล้วจากทุกช่องทาง AFNC มีประชาชนเข้าถึงมากกว่า 864 ล้านครั้ง
สำหรับปัจจุบันมีประชาชน ผู้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.Website : www.antifakenewscenter.com จำนวน 35,040,878 ผู้รับชม
2.Line Official Account : @antifakenewscenter จำนวน 2,797,644 ผู้ติดตาม
3.Facebook : Anti-Fake News Center Thailand จำนวน 136,904 ผู้ติดตาม
4.Twitter : @AFNCThailand จำนวน 19,161 ผู้ติดตาม
5.TikTok: @AFNC_Thailand จำนวน 5,190 ผู้ติดตาม
6.Instagram: @AFNC_Thailand จำนวน 1,346 ผู้ติดตาม
นอกจากนี้ AFNC ยังได้ทำความร่วมมือข้อตกลงร่วมกันกับสมาคมธนาคารไทย 16 ธนาคาร เครือข่ายสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวปลอมที่เป็นกระแส ร่วมทั้งความร่วมมือกับกองทุนสื่อปลอดภัย และกองทุนสื่อสร้างสรรค์ อาสาสมัครดิจิทัล หรือ อสด. และล่าสุดได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการแจ้งเตือนภัยผ่านบริการแพลตฟอร์ม 'Safety Check' ร่วมกับบริษัท Line โดยสร้างกลไกการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข่าว ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากภาครัฐเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ตลอดจนสนับสนุนการป้องกันและลดผลกระทบจากข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเตรียมพร้อมและรับมือสาธารณภัยผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
"กระทรวงดีอี ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูล และมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างทันเวลา ในอนาคตจะมีการนำเอา AI มาช่วย ในการตรวจสอบข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน และข่าวจริง โดยจะเร่งผลักดันให้เกิด Impact สูงสุด ในการเผยแพร่การแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวง ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ในรูปแบบต่างๆ ให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดความสูญเสียของประชาชนในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชน" นายพชร กล่าว