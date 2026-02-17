Apple Experience อีเวนต์ใหม่ Apple 4 มี.ค. ลุ้นกันเปิดตัว Mac หรือ iPhone ราคาประหยัด

Apple ประเดิมกิจกรรมที่คาดว่าจะเปิดงานตัวสินค้าอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกของปี ด้วยการจัด ‘Apple Experience’ พร้อมกันในสหรัฐฯ อังกฤษ และจีน ซึ่งเป็นคนละรูปแบบกับการจัดงานเปิดตัวสินค้าประจำปีตามปกติ โดยคาดกันว่าจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ในตระกูล MacBook Air ที่ใช้ชิป M5 หรือ MacBook Pro ที่มากับ M5 Pro M5 Max และอาจรวมถึง iPhone 17e ที่เป็นรุ่นราคาเข้าถึงได้ด้วย
ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมเปิดตัว ‘Apple Event’ ที่มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ จะจัดขึ้นพร้อมกับการถ่ายทอดสดเพื่อให้คนทั่วโลกได้รับชมไปพร้อมๆ กัน แต่คาดกันว่าในการจัดงานครั้งนี้ ที่มีการเชิญสื่อบางส่วนจากหลายประเทศไปเข้าร่วมกิจกรรม Apple Experience ใน 3 เมืองหลักคือ นิวยอร์ก ลอนดอน และเซี่ยงไฮ้ มีขึ้นเพื่อให้เข้าถึงประสบการณ์สัมผัสแรกของสินค้าใหม่ที่เปิดตัวมากกว่า
ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ผ่านช่องทาง Apple Newsroom ตามปกติ เหมือนที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดตัว AirTag รุ่นที่ 2 หรือย้อนไปถึงการเปิดตัว iPad Pro M5 ที่ไม่ได้มีการจัดอีเว้นต์เปิดตัวเช่นเดียวกัน แต่เน้นให้สื่อกลุ่มแรกได้สัมผัสสินค้าที่เปิดตัวแทน
เพราะเมื่อดูจากเวลาในการจัดงานที่เป็นเวลา 9.00 น. ของสหรัฐฯ และแปลเป็นเวลาประเทศไทยแล้ว กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นในเวลาประมาณ 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาประจำที่แอปเปิล เลือกใช้ในการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นเว็บไซต์อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ Apple จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมกราคม ที่เริ่มเปิดให้สมัครใช้งาน Apple Creator Studio ก็มีการเชิญบรรดาครีเอเตอร์ที่ใช้เครื่องมืออย่าง Final Cut Pro, Logic Pro หรือ Pixelmator Pro ไปเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกัน
โดยส่วนมากแล้ว กิจกรรมลักษณะนี้ คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม แต่มีการอัปเกรดชิปเซ็ต หรือความสามารถบางอย่างในบริการต่างๆ มากกว่า อย่างการเปิดตัว MacBook ในลักษณะของไมเนอร์เชนจ์ ใช้ดีไซน์เดิม แต่เปลี่ยนชิปเซ็ตข้างใน เพื่อให้ไม่ต้องถึงกับจัดการเปิดตัวแบบ Keynotes ตามปกติ