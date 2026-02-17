ตรุษจีนสะเทือนโลก! Doubao 2.0 ปะทะ DeepSeek เมื่อ AI จีนเปิดเกมรุกระดับโลก

ไบต์แดนซ์ (ByteDance) บริษัทแม่ของ TikTok ตะลุยปล่อยโมเดล AI รุ่นใหม่ล่าสุด "Doubao 2.0" เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับช่วงก่อนวันตรุษจีนปีม้าพอดี
Doubao คือแอป AI สัญชาติมังกรที่ป๊อปปูลาร์ที่สุดในจีนตอนนี้ มีผู้ใช้งานรายสัปดาห์สูงถึง 155 ล้านคน ตามข้อมูลจาก QuestMobile ล่าสุดปลายปีที่แล้ว ทำให้ครองอันดับ 1 มาตลอด ส่วนอันดับ 2 คือ DeepSeek ที่มีผู้ใช้ 81.6 ล้านคน
แต่ช่วงระยะหลัง Doubao เริ่มเจอแรงกดดันหนักจากคู่แข่งในประเทศ โดยเฉพาะ Alibaba กับแอป Qwen ที่เพิ่งทุ่มงบโปรโมต 3 พันล้านหยวน (ราว 400 ล้านเหรียญสหรัฐ) แจกคูปองให้ผู้ใช้เอาไปซื้ออาหารเครื่องดื่มผ่านแชทบอทเลย ทำให้ DAU พุ่งจาก 7 ล้าน ไปแตะ 58 ล้านคนในวันเดียว ห่างจาก Doubao แค่ 23 ล้านคนเท่านั้น สะท้อนภาพสงคราม AI ในจีนที่ดุเดือดจริง ๆ
ถามว่าเหตุใด ByteDance จึงรีบปล่อย Doubao 2.0 ออกมาตอนนี้? คำตอบคือเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยปีที่แล้ว เพราะปี 2025 ช่วงตรุษจีน DeepSeek ปล่อยโมเดลเจ๋ง ๆ ออกมาแบบก้าวกระโดด ทำเอา Silicon Valley ช็อกทั้งวงการ เพราะสร้างโมเดลเทียบชั้น OpenAI ได้ในราคาถูกกว่ามาก
ByteDance กับ Alibaba นั้นตกใจกันถ้วนหน้า ปีนี้จึงต้องชิงไหวชิงพริบก่อน เรียกว่าปล่อย Doubao 2.0 ล่วงหน้า เพื่อตัดหน้าคู่แข่ง โดยเฉพาะ DeepSeek ที่มีข่าวว่าจะปล่อยโมเดลใหม่เร็ว ๆ นี้เช่นกัน
จุดเด่นของ Doubao 2.0 อยู่ที่การถูกออกแบบมาเพื่อยุค Agent Era หรือยุคของผู้ช่วย AI Agent ที่จะไม่ใช่แค่ตอบคำถามแบบเดิม แต่สามารถทำงานจริงในโลกแห่งความเป็นจริงได้เลย เช่น การใช้เหตุผลแบบซับซ้อน (complex reasoning) และทำงานหลายขั้นตอน (multi-step task execution) โดยเวอร์ชัน Pro อ้างว่าประสิทธิภาพเทียบเท่า OpenAI GPT-5.2 และ Google Gemini 3 Pro เลยทีเดียว แต่ราคาการใช้งานถูกกว่าถึงเกือบสิบเท่า
ตามรายงานของรอยเตอร์ส ByteDance นั้นยอมรับว่าความได้เปรียบเรื่องต้นทุนนี้สำคัญมาก เพราะงานจริง ๆ ที่ซับซ้อนต้องใช้ inference และ token สูงมาก หากราคาต้นทุนต่ำกว่า ก็สามารถแข่งขันได้สบาย นอกจากนี้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ByteDance ยังปล่อย Seedance 2.0 โมเดลสร้างวิดีโอ ที่ดังเปรี้ยงปร้างในโซเชียลจีนและต่างประเทศ รวมถึง Elon Musk ยังออกมาชมใน X ด้วย!
สำหรับผู้ชมในประเทศไทยเรา แม้ Doubao จะยังไม่เปิดให้ใช้ตรง ๆ ในไทย (ส่วนใหญ่จำกัดในจีนและผ่าน Volcano Engine API) แต่ข่าวนี้สะท้อนภาพใหญ่ของสงคราม AI โลก ว่าจีนกำลังเร่งเครื่องเต็มที่ ด้วยต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง และจำนวนผู้ใช้มหาศาล ทำให้โมเดลจากจีนหลายตัวเริ่มไล่ตามหรือแซงหน้าโมเดลตะวันตกในบางด้านได้แล้ว
บทสรุปของเรื่องนี้คือตรุษจีนปีม้าไฟกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนโลก โดยปี 2026 อาจจะเป็นปีที่ AI Agent เริ่มเข้ามาเปลี่ยนชีวิตประจำวันจริงจัง ทั้งช่วยทำงาน ช่วยวางแผน ช่วยจัดการชีวิตแบบอัตโนมัติมากขึ้น และ Doubao 2.0 จะปะทะกับ DeepSeek แรงขึ้นอีกแน่นอน.