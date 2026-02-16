vivo ดึง ‘แอลลี่ อชิรญา’ ประกบ vivo V70 x ZSIGA

vivo รุกตลาด Gen Z ต่อเนื่อง เผยภาพแฟชันเซ็ต ก่อนเปิด vivo V70 อย่างเป็นทางการในไทย ดึง ‘แอลลี่-อชิรญา นิติพน’ พร้อมเซอร์ไพรส์คอเลกชันคอลแลบร่วมกับ POP MART ในธีม ‘Under the Sun’ ลุ้นรับ vivo V70 x POP MART ZSIGA Premium Gift เพียงสั่งจองในรอบ Blind Booking ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 ก.พ. นี้!
จุดเด่นของ vivo V70 ในรอบนี้คือการเปิดตัวสีใหม่ Golden Hour ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า ให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหรา โดยตัวเครื่องยังคงเอกลักษณ์ความบางเบาของ V Series พร้อมเทคนิคการผลิตฝาหลังแบบใหม่ที่เน้นมิติแสงเงาและผิวสัมผัสแบบด้าน ช่วยให้การจับถือกระชับมือและลดรอยนิ้วมือ ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงฟังก์ชันและเป็นแฟชั่นไอเทม
พร้อมกันนี้ vivo ได้จับมือกับ POP MART อีกครั้ง นำคาแรกเตอร์สุดฮิตอย่าง ZSIGA มาสร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษ ‘Under the Sun’ ซึ่งออกแบบมาให้เข้ากับคอนเซปต์สี Golden Hour โดยเฉพาะ สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่รักในงานศิลปะและดีไซน์ของ Art Toys
สำหรับแฟนๆ ที่ต้องการเป็นเจ้าของก่อนใคร vivo เปิดรอบ Blind Booking ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ โดยผู้ที่สั่งจองในช่วงเวลาดังกล่าวและรับเครื่องภายในวันที่ 1 มีนาคม 2569 จะได้รับสิทธิ์รับเซ็ตของขวัญ vivo V70 x POP MART ZSIGA Premium Gift และสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 14,068 บาท
ภายในเซ็ตประกอบด้วย ZSIGA Gift Set (มูลค่า 2,970 บาท) มีเคสแม่เหล็ก (Magnetic Case), กริปต็อก (Griptok) และการ์ดโฮลเดอร์แม่เหล็ก และ Premium Case มูลค่า 1,099 บาท รวมถึง vivo Care (มูลค่า 9,999 บาท) ประกันหน้าจอแตก 1 ครั้ง (2 ปี), ขยายระยะเวลารับประกันตัวเครื่องเป็น 2 ปี และประกัน