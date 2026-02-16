BridgeWise ยกระดับ ‘Bridget’ แชทบอท AI ด้วย NVIDIA Nemotron บน Amazon Bedrock

BridgeWise (บริดจ์ไวส์) ประกาศอัปเกรดครั้งใหญ่ให้กับ Bridget แพลตฟอร์ม Generative AI สำหรับตลาดทุน โดยดึงขุมพลังจาก NVIDIA Nemotron และโครงสร้างพื้นฐานจาก AWS เข้ามาเสริมแกร่ง มุ่งเน้นความแม่นยำและการตรวจสอบได้ เพื่อตอบรับนโยบาย “Responsible AI” ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวของสถาบันการเงินไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ทั้งในด้านคุณภาพข้อมูล ความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ และความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายหลักอย่างการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของ AI
จุดเด่นสำคัญของการอัปเกรดครั้งนี้ คือการที่ BridgeWise เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มแรกของโลกที่นำโมเดล NVIDIA Nemotron (Multimodal AI) มาใช้งานผ่าน AWS โดยทำหน้าที่เป็น “ตัวตรวจสอบ” อิสระ ก่อนที่จะส่งคำตอบไปยังนักลงทุน
Elad Nachmias ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี ของ BridgeWise กล่าวว่า ในตลาดการเงิน ความแม่นยำคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราใช้โมเดล Nemotron เข้ามาช่วยตรวจสอบผลลัพธ์การประมวลผล ตรวจจับและลดความเสี่ยงที่ AI จะสร้างข้อมูลเท็จ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำตอบที่ส่งถึงมือนักลงทุนมีความถูกต้องและสะท้อนความเข้าใจในตลาดการเงินอย่างแท้จริง
ระบบดังกล่าวเปรียบเสมือนการทำให้ AI มีความสามารถในการ "วิจารณ์และตรวจสอบตนเอง" ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นอย่างยิ่งในโลกการเงินที่มีกฎระเบียบซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม 3 หลักการสำคัญที่ทำให้ Bridget แตกต่างจาก AI ทั่วไปและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร คือมีสถาปัตยกรรมที่คัดสรรมาเฉพาะ ไม่ใช่แค่การใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ทั่วไป แต่เลือกโมเดลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อจำกัดของตลาดการเงินได้อย่างเคร่งครัด
ลดการพึ่งพา RAG แบบดั้งเดิม เปลี่ยนจากการให้ AI ไปดึงข้อมูลภายนอกมาเติมแต่งเอง (ซึ่งเสี่ยงต่อการมั่วข้อมูล) มาเป็นการป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อลดโอกาสการเกิด Hallucination และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก รองรับการใช้งานหนัก (High Load) โดยปัจจุบันระบบรองรับคำถามกว่า 30,000 คำถามต่อวัน และประมวลผลได้มากกว่าพันคำถามต่อนาที โดยใช้ศูนย์ข้อมูล AWS ถึง 14 แห่งทั่วโลกเพื่อความรวดเร็วและยืดหยุ่น
พร้อมกันนี้ BridgeWise เตรียมขยายขีดความสามารถภายในปีนี้ โดยจะยกระดับ Bridget จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว ไปสู่การ “วิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอแบบครบวงจร” ฟีเจอร์ใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานอัปโหลดไฟล์ PDF หรือตารางข้อมูลพอร์ตการลงทุน เพื่อให้ AI วิเคราะห์เจาะลึกภาพรวมความมั่งคั่ง โดยเตรียมเปิดให้บริการนำร่องร่วมกับธนาคารชั้นนำระดับนานาชาติเป็นกลุ่มแรก