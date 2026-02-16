AIS เปิดแคมเปญ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ปี 8 รับตรุษจีน ในงาน “อร่อยเลิศกับคุณหรีด – ยิ่งช้อป ยิ่งเฮง ยิ่งกิน ยิ่งรวย”

AIS ชวนลูกค้าร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีม้าไฟ พร้อมเดินหน้าเคียงข้างผู้ประกอบการไทย จัดแคมเปญ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ปีที่ 8 มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าอิ่มอร่อยฟรี ทั่วถึงทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกระตุ้นการจับจ่าย สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้า และสร้างสีสันเศรษฐกิจช่วงเทศกาล
โดยจับมือ “คุณหรีด รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์” กูรูอาหารชื่อดังของไทย คัดสรรร้านเด็ดกว่า 100 ร้าน รวมเมนูมงคลรสเลิศและอาหารหลากสไตล์ ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม เติมเต็มไลฟ์สไตล์สายกินและสายมู ในงานมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “อร่อยเลิศกับคุณหรีด – ยิ่งช้อป ยิ่งเฮง ยิ่งกิน ยิ่งรวย” ระหว่างวันที่ 14–18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว
ภายในงานพบกับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนสุดคึกคัก และกิจกรรมเสริมความปังตลอดทั้งงาน สัมผัสประสบการณ์ความเฮงแบบครบวงจรที่บูธ AIS ไม่ว่าจะเป็น บริการเปิดซิมเบอร์มงคล พร้อมหมอดูผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจเช็กและทำนายความหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ฟรี เสริมความมั่นใจและความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่จีน หรือแลกรับของพรีเมียมคอลเลคชั่นสุดคิวท์ ด้วย AIS Points พร้อมให้แลกและรับสินค้าได้ทันที
พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส สามารถใช้คะแนน AIS Points แลกรับสิทธิพิเศษหลากหลายภายในงาน อาทิ ใช้ 40 คะแนน แลกรับอั่งเปาแทนส่วนลดมูลค่า 40 บาท สำหรับร้านค้าภายในงาน, ใช้ 69 คะแนน แลกรับสิทธิ์ทำนายดวงชะตากับนักพยากรณ์จาก HORO WORLD หรือ ใช้ 69 คะแนน แลกรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม “จุ่มพาเฮง” รับแผ่นทองมงคล ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่ 1) และอีกมากมาย
นางสาวโอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานประสบการณ์และความผูกพันลูกค้า AIS กล่าวว่า “AIS Points มุ่งขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่านแคมเปญ ‘อิ่มฟิน อร่อยฟรี’ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เปิดโอกาสให้ลูกค้าใช้ AIS Points แลกแทนเงินสดเพื่อซื้ออาหารในตลาดชุมชนและงานเทศกาลท้องถิ่นที่ร่วมรายการทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมกว่า 90 เทศกาลตลอดทั้งปี สำหรับปีนี้ แคมเปญ ‘อิ่มฟิน อร่อยฟรี’ ประเดิมในช่วงเทศกาลตรุษจีน กับงาน ‘อร่อยเลิศกับคุณหรีด – ยิ่งช้อป ยิ่งเฮง ยิ่งกิน ยิ่งรวย’ ก่อนขยายสู่เทศกาลสำคัญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศตลอดปี ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ AIS Points ในฐานะพอยท์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ใกล้ตัว ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมร่วมสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายในทุกช่วงเทศกาล”