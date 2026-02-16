xs
ทรู คอร์ปอเรชั่น UP สัญญาณ 5G รับเทศกาลตรุษจีนปีม้า

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมขยายเครือข่าย 5G และ 4G ตลอดเทศกาลตรุษจีนปีม้า ซึ่งปีนี้วันไหว้ตรงกับ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โดยยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงตรุษจีนโดยเฉพาะในช่วง 3 วัน คือ วันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว

คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติจำนวนมากร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะในย่านการค้าสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการชาวจีนที่ให้วันหยุดพิเศษแก่พนักงานเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง

ทรู คอร์ปอเรชั่นได้บูรณาการทีมเน็ตเวิร์ก ทีมวิเคราะห์ข้อมูล ทีมภูมิภาค และศูนย์บริการลูกค้า เพื่อติดตามและวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง การเตรียมพร้อมครอบคลุมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

- อัปเกรดเครือข่าย 5G และ 4G ทั่วประเทศ
- ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเพิ่มเติมในพื้นที่สำคัญ
- ดูแลเครือข่ายไฟเบอร์สำหรับลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านทรูออนไลน์
- ครอบคลุมทั้งลูกค้าทรูมูฟ เอช และดีแทค
- นำ AI ยกระดับเครือข่ายอัตโนมัติขั้นสูง

ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้ให้บริการรายแรกในไทยที่คว้ามาตรฐาน AN Level 4.0 จาก TM Forum ได้นำเครือข่ายอัตโนมัติขั้นสูง (Highly Autonomous Network) มาบริหารจัดการสื่อสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Intent-Based Operation (IBO) ซึ่งเปรียบเสมือน "ทีมปฏิบัติการ AI" ที่คอยวิเคราะห์ความหนาแน่นของการใช้งาน พร้อมปรับแต่งสัญญาณ ช่องสัญญาณ และมุมองศาเสาโดยอัตโนมัติ เพื่อมอบประสบการณ์ 5G และ 4G ที่ดีที่สุดตลอดเวลา

เสริมสัญญาณครอบคลุมงานตรุษจีนทั่วไทย โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญช่วงเทศกาลรองรับรองรับเที่ยว-ไหว้เจ้า-เสริมดวง-แก้ชง อาทิ

- กรุงเทพฯ: วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่), วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2), งานตรุษจีนเยาวราช
- อุดรธานี: เทศกาลตรุษจีนถนนอาหารเมืองอุดรธานี
- นครสวรรค์: งานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
- สุพรรณบุรี: ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์
- ราชบุรี: งานราชบุรีไชน่าทาวน์
- สงขลา: งานศาลเจ้ามูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่, เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
- ชลบุรี: วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ), ศาลเจ้ากวนอู ไร่ไหหลำ
- เชียงใหม่: เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นระดมทีมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง ประจำศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (Business and Network Intelligence Center: BNIC) พร้อมจัดหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่จริงทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ลูกค้าสามารถถ่ายรูป วิดีโอ แชร์คอนเทนต์ ไลฟ์สตรีม และใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างราบรื่นตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน









