Samsung ชวนเช็กเวอร์ชัน Android พร้อมอัปเดตเป็นปัจจุบัน รับมาตรการ Mobile Banking 14 ก.พ.

ซัมซุงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล พร้อมสนับสนุนมาตรการยกระดับความปลอดภัยของสมาคมธนาคารไทย (TBA) ที่มุ่งเสริมความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป แอปพลิเคชัน Mobile Banking ในประเทศไทยจะรองรับการใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 10 หรือสูงกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด
ซัมซุงชวนผู้ใช้งาน Android ตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้งาน Mobile Banking ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย โดยสมาร์ทโฟน Galaxy หลากหลายรุ่นรองรับ Android เวอร์ชันใหม่ พร้อมการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานในระยะยาว และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐานใหม่ Galaxy A17 LTE เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ ด้วยการรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนานสูงสุด 6 ปี พร้อมโปรโมชันผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 599 บาท
สำหรับการตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ได้ง่าย ๆ ดังนี้
1.ไปที่ “การตั้งค่า” (Setting) เลือก “เกี่ยวกับโทรศัพท์” (About Phone)
2.เลือก “ข้อมูลซอฟต์แวร์” (Software information) เพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน Android
อุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันต่ำกว่า Android 10 อาจไม่สามารถใช้งานแอป Mobile Banking ได้หลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการล่วงหน้า โดยสามารถไปที่ “การตั้งค่า” (Settings) เลือก “เกี่ยวกับโทรศัพท์” (About Phone) และตรวจสอบเวอร์ชัน Android เพื่ออัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (หากอุปกรณ์รองรับ)
Galaxy A17 LTE รองรับมาตรฐาน Mobile Banking ใช้งานได้ยาวถึง 6 ปี
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถอัปเดตอุปกรณ์เป็น Android 10 หรือสูงกว่าได้ อาจพิจารณาเลือกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด และมีการอัปเดตด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหลายปี เพื่อให้สามารถใช้งานแอปธนาคารและบริการดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจในระยะยาว ซัมซุงแนะนำ Galaxy A17 LTE ที่รองรับมาตรฐานการใช้งาน Mobile Banking พร้อมการอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนานถึง 6 ปี
Galaxy A17 LTE มาพร้อมกล้องความละเอียด 50MP หน่วยความจำ RAM 8GB และความจุ 128GB ที่ใช้งานลื่นไหล ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและแอปธนาคาร พิเศษ! สามารถเป็นเจ้าของ Galaxy A17 LTE ได้ง่ายขึ้น ด้วยโปรโมชัน ผ่อนผ่าน Samsung Finance+ ดาวน์เริ่มต้นเพียง 599 บาท สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Samsung.com, Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ซัมซุงยึดความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ พร้อมเสริมการปกป้องข้อมูลด้วยระบบ Samsung Knox และการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมั่นใจ
หมายเหตุ: รุ่นที่ไม่รองรับการอัปเดตเป็น Android 10 ขึ้นไป และอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Mobile Banking ได้หลังวันที่ 14 ก.พ. 2569 ได้แก่ Galaxy A Series: A02, A03, A11, A12, A22 (4G/5G), A31, A32, A50 5G, A51 5G, A71 5G, A72 5G, Galaxy Z Series: Galaxy Z Flip (รุ่นแรก) และ Galaxy S Series: Galaxy S20