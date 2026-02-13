AIS Academy - BOI เปิด 9 หลักสูตรเสริมสกิลดิจิทัล

AIS Academy ผนึก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และพันธมิตรบริษัทเทคชั้นนำระดับโลก อย่าง HUAWEI และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AIS Academy X BOI STEM++” แจกคอร์สเรียนพัฒนาทักษะเชิงลึกด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภาพกำลังคนไทยให้พร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บนแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais ที่ออกแบบให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก ยืดหยุ่น และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เรียนจบ รับ “Digital Badge” ทันที เพื่อต่อยอดสู่โอกาสในสายงานเทคได้อย่างมั่นใจ พร้อมมุ่งสร้าง High-Skill Workforce รองรับความต้องการทักษะแห่งอนาคตของภาคอุตสาหกรรม และเสริมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นฐานลงทุนเทคโนโลยีสำคัญ ทั้ง AI, Data Center และ Cloud ตอกย้ำศักยภาพไทยในการก้าวสู่ ศูนย์กลาง Digital Talents ของอาเซียน บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับประเทศอย่างแข็งแกร่ง
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า โครงการที่ AIS Academy ร่วมมือกับ BOI เป็นอีกก้าวของภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนเข้าถึงทักษะแห่งอนาคตได้จริง เรียนได้จริง และนำไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม และรองรับการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ
โดยเฉพาะโอกาสที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน และเป็นจุดหมายการลงทุนของผู้ให้บริการ Hyperscaler จากทั่วโลกเข้ามาลงทุน ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่า ‘Digital Talents’ คือกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ
ขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังเป็นอีกทางเลือกสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เอไอเอสหวังว่า โครงการนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทุกคน ทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร ได้เริ่มต้นอัปสกิลอย่างมั่นใจ สร้างโอกาสใหม่ในสายงานเทค และร่วมกันยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน
โครงการ AIS Academy X BOI STEM++ เปิดให้เรียนฟรี 9 หลักสูตรทักษะดิจิทัลแห่งอนาคต ที่กำลังมาแรง ครอบคลุม 3 สายหลัก ได้แก่ AI & Automation, Cloud และ Cybersecurity โดยเนื้อหาหลักสูตรได้รับการออกแบบโดย AIS Academy ร่วมกับพันธมิตรเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการและการใช้งานจริงในโลกการทำงาน ขณะเดียวกันทุกหลักสูตรยังได้รับการรับรองโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1.Build Intelligent Workflow with Power Automate and AI Builder : สร้างระบบอัตโนมัติในองค์กรด้วย Power Automate และ AI Builder
2.Build Apps Fast and Easy with Power Apps : สร้าง Apps แบบ No-code ด้วย Power Apps
3.Build Intelligent Chatbots with Copilot Studio : สร้าง Chatbot อัจฉริยะด้วย Copilot Studio
4.Cloud Essential and Cloud Migration with Microsoft Azure : ยกระดับความเข้าใจ Cloud และการย้ายระบบสู่ Microsoft Azure
5.Cybersecurity for General Professional by Huawei & AIS Academy : หลักสูตรเข้มข้นด้าน Cybersecurity ที่ปูพื้นทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัย การตระหนักรู้ภัยไซเบอร์
6.Cybersecurity for IT Professional by Huawei & AIS Academy : ลงลึกด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ความปลอดภัยเครือข่าย และการเข้ารหัสข้อมูล ครบทั้งนโยบาย มาตรการป้องกัน และการประยุกต์ใช้จริง
7.Cloud Infrastructure & Service by Huawei & AIS Academy : พื้นฐาน Cloud Computing และบริการ Compute/Network/Storage บน Huawei Cloud
8.Cloud Business Professional by AIS Academy : หลักสูตรสำหรับองค์กรไทยที่ต้องการวางกลยุทธ์ ออกแบบ และดูแลระบบบน Cloud ให้ปลอดภัย คุ้มค่า และสอดคล้องข้อกฎหมายไทย
9.Prompt Engineering & Agentic AI by AIS Academy : แนวทางการอบรมนี้มุ่งเน้นเสริมทักษะด้าน Digital, Data และ AI ให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในงานจริง
ในรูปแบบการเรียนเป็น E-Learning บนแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais มาพร้อมระบบแบบทดสอบ
การประเมินผล การแจ้งเตือน และรายงานความก้าวหน้าการเรียนรู้ โดยแต่ละหลักสูตรใช้เวลาเรียนเฉลี่ย 10–20 ชั่วโมง เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเมื่อเรียนจบ จะได้รับ Digital Badge ทันที เพื่อยืนยันทักษะอย่างเป็นทางการ พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาสายอาชีพดิจิทัลและการเป็นกำลังคนทักษะสูงที่ตลาดแรงงานต้องการ
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการผสานพลังภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่คนไทยในวงกว้าง ต่อยอดสู่ความชำนาญที่ตลาดต้องการจริง ช่วยให้ภาคธุรกิจปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และเพิ่มศักยภาพประเทศในการรองรับโครงการขนาดใหญ่บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลก สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ โครงการ AIS Academy X BOI STEM++ เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป พนักงานองค์กร และผู้เริ่มต้นทำงาน/บัณฑิตจบใหม่ ที่มีวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป เข้าร่วมการเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2569 ที่ https://www.aisacademy.com/thskillbridge