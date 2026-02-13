xs
ทรู 5G ชวน UP สัญญาณมงคล พลิกชีวิตรับโชค ฉลองตรุษจีนปีม้า 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รวย เฮง ปัง ต้อนรับตรุษจีนปีม้า ... ทรู 5G เสิร์ฟแคมเปญตรุษจีนปีม้า 2569 ภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณมงคล พลิกชีวิตรับโชค” มอบโปรพิเศษ และอั่งเปาคุ้มฉ่ำ พร้อมร่วมกับ อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน “ม้ามงคล” ในดีไซน์ร่วมสมัยแบบฉบับทรู 5G ถ่ายทอดความหมายของความรวดเร็ว พลังอำนาจ และการก้าวกระโดด ส่งพลังความมงคลให้ตื่นตากับผลงานผ่านจอดิจิทัลที่สยามสแควร์ และเสิร์ฟพลังโชคลาภถึงมือลูกค้าทรู ดีแทค กับ สติ๊กเกอร์ม้ามงคล รับฟรีได้ที่ทรูช็อปกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ

“ม้ามงคล” (The Golden Horse) สื่อถึงความสำเร็จตามคติจีน “ม้ามาถึงพร้อมความสำเร็จ” (Ma Dao Cheng Gong) เสริมด้วยเหรียญมงคล 8 เหรียญ แทนความมั่งคั่งไม่สิ้นสุด ออกแบบให้เคลื่อนไปตามทิศทางการวิ่งของม้า หมายถึงโชคลาภที่หลั่งไหลเข้ามารอบด้าน องค์ประกอบศิลป์โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์ “UP” ลายพู่กันจีน สื่อถึงการยกระดับชีวิต ผสานโทนสีแดง–ทอง และลูกเล่น Holographic สะท้อนอัตลักษณ์เครือข่าย 5G ที่ทรงพลัง

ลูกค้าทรู ดีแทค รับสิทธิ์ในแคมเปญตรุษจีนปีม้า 2569 ภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณมงคล พลิกชีวิตรับโชค” ดังนี้

รับโปรพิเศษ เน็ตฟรี 3GB ทั้งเติมเงินและรายเดือน ฉลองตรุษจีนได้แบบไร้กังวลตลอดเทศกาล บนเครือข่ายทรู 5G เร็วแรง ทั่วไทย ปลอดภัยกับ TrueCyberSafe กดรับสิทธิ์โปรพิเศษได้ในช่วงวันที่ 16–19 กุมภาพันธ์ 2569* เท่านั้น ใช้งานได้นาน 1 วัน ลูกค้าทรู กดรับสิทธิ์ผ่านทรูแอป หรือ แอปทรูไอดี / ลูกค้าดีแทค กดรับสิทธิ์ผ่านดีแทคแอป (1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ)

รับอั่งเปา 10 ทรูพอยท์ สำหรับลูกค้าทรู หรือ 50 ดีแทคคอยน์ สำหรับลูกค้าดีแทค กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17–28 กุมภาพันธ์ 2569* ใช้ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ลูกค้าทรู กดรับสิทธิ์ผ่านทรูแอป หรือ แอปทรูไอดี / ลูกค้าดีแทค กดรับสิทธิ์ผ่านดีแทคแอป (1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ)

รับส่วนลดค่าเครื่อง 500 บาท เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 699 บาทขึ้นไป* ลูกค้าทรูใช้เพียง 500 ทรูพอยท์ หรือ ลูกค้าดีแทค ใช้ 1,000 ดีแทคคอยน์ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ทรูสเฟียร์ ทรูช็อป และดีแทคช็อปทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

รับฟรี! สติ๊กเกอร์ม้ามงคล ที่ทรูช็อปกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2569

รับพลังมงคลผ่านจอดิจิทัล กับผลงาน “ม้ามงคล” ที่จะสะกดทุกสายตาลูกค้าทรู ดีแทค และชาวกรุงเทพฯ ทั้งจอยักษ์ 3 มิติที่โค้งรับมุมตึก ณ สยามสแควร์ ซอย 2 และ Cube Big Screen ณ True Alpha Hub ใจกลางสยามสแควร์

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด