Honor เปิดตัว Magic8 Pro แฟลกชิปรุ่นท็อป 39,990 บาท

ออเนอร์ (Honor) ชิงเปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟลกชิป HONOR Magic8 Pro ชูจุดเด่นกล้องเลนส์ซูม 200 ล้านพิกเซล ที่มากับชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 พร้อมความสามารถ AI ครอบเครื่อง เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า ในราคา 39,990 บาท
จุดเด่นของ HONOR Magic8 Pro คือมากับระบบกล้องที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพกลางคืนโดยเฉพาะ นำทัพด้วย กล้อง Telephoto ความละเอียด 200MP ที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม มาพร้อมเซนเซอร์ขนาดใหญ่ 1/1.4 นิ้ว และรูรับแสง f/2.6 ผสานการทำงานร่วมกับกล้องหลัก 50MP Ultra Night Main Camera (f/1.6, OIS) และกล้อง Ultra-wide 50MP
นอกจากนี้ ยังมี AI Photos Agent ฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยลบคน (AI Eraser), ขยายภาพ (AI Outpainting) หรือปรับแต่งสีได้ง่ายเพียงสั่งงานด้วยเสียงหรือกดปุ่ม AI Button ทำให้การถ่ายภาพทำได้สนุกกว่าที่เคย
HONOR Magic8 Pro ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Snapdragon 8 Elite Gen 5 อัปเกรด CPU Oryon ให้ประหยัดพลังงานขึ้น 35% พร้อม NPU สำหรับประมวลผล AI บนตัวเครื่องโดยเฉพาะ ตอบโจทย์สายเกมเมอร์ด้วยเทคโนโลยี AI Super-Resolution ที่สามารถอัปสเกลภาพเกม Open-world ให้เฟรมเรตลื่นไหลถึง 120fps ที่ความละเอียด 1080p
มาพร้อมแบตเตอรี่ Silicon-carbon ความจุ 7,100mAh ที่หนาแน่นขึ้นแต่ขนาดเครื่องยังบางเบา รองรับการใช้งานหนักได้ยาวนานข้ามวัน (ดู YouTube ต่อเนื่องได้กว่า 18 ชม.) พร้อมระบบชาร์จไว 100W Wired HONOR SuperCharge (ชาร์จ 100% ใน 52 นาที) และ 80W Wireless Charge
HONOR Magic8 Pro (รุ่นความจุ 12GB+512GB) มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Sunrise Gold, Black Gold และ Sky Cyan วางจำหน่ายในราคา 39,990 บาท ผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าและรับเครื่องภายในวันที่ 15 มีนาคม 2569 จะได้รับทั้งหูฟัง HONOR Choice Earbuds Clip แท่นชาร์จไร้สาย HONOR SuperCharge Stand 100W HONOR Magic8 Pro Giftse และประกันศูนย์ 2 ปี, ประกันจอแตก 2 ปี (เปลี่ยนได้ 2 ครั้ง) และประกันแบตเตอรี่ 2 ปี