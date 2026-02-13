‘เอปสัน’ วางเป้าปี 69 โต 5% เน้นเจาะ B2B หลังคอนซูเมอร์ชะลอซื้อ

เอปสัน ประเทศไทย เผยปี 2568 รับมือภาวะตลาดผันผวน กลุ่มคอนซูเมอร์ ชะลอตัวตามเศรษฐกิจ แต่กลุ่มลูกค้าองค์กรเติบโตโดดเด่น โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจที่พุ่งสูงถึง 40% เตรียมเดินหน้ากลยุทธ์ปี 2569 ตั้งเป้าโต 5% เน้นเพิ่มคุณค่า และสร้างความต่างในสินค้า และบริการ
นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2568 หลายธุรกิจต้องเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ส่งผลให้กำลังซื้อในกลุ่มสินค้าคอนซูเมอร์ (B2C) ชะลอตัวและมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ทำให้รายได้จากกลุ่มคอนซูเมอร์จะปรับลดลงราว 5%
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้ของบริษัทฯ ยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับแรงหนุนสำคัญจากกลุ่มสินค้าเพื่อองค์กรธุรกิจ (B2B) ที่เติบโต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องพิมพ์องค์กร 40% เครื่องสแกน 25% เครื่องพิมพ์ฉลาก 20% หุ่นยนต์ 20% เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 20% และเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 10%
ข้อมูลนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าองค์กรที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าและการเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว โดยเอปสันได้รุกตลาดระดับ Mid-High และนำเสนอโซลูชันครบวงจร เช่น EcoFleet Management เพื่อบริหารต้นทุนงานพิมพ์
สำหรับทิศทางในปี 2569 เอปสันตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 5% ความท้าทายคือเมื่อตลาดไม่ได้เติบโต ทำให้เอปสันต้องเน้นไปที่การปกป้องส่วนแบ่งการตลาด พร้อมกับทำแบรนด์ดิ้งให้มีคุณค่า และตอบสนองต่อผู้บริโภคในการสร้างความแตกต่าง ด้วยการเปิดตัว EcoTank รุ่นใหม่ และ โปรเจคเตอร์ Lifestudio ซีรีส์ ที่มาพร้อม Google TV และระบบเสียง Bose ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
“เอปสัน เป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ให้ระยะเวลารับประกันเบื้องต้น 2 ปี และเมื่อลงทะเบียนจะได้รับประกันเพิ่มรวมเป็น 4 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดียวคือใช้หมึกพิมพ์แท้เท่านั้น ที่กลายเป็นจุดเด่นในการทำตลาดอย่างจริงจังในปีนี้”
นอกจากนี้ ยังเร่งขยายตลาดผ่านการเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น สาธารณสุข การศึกษา และอุตสาหกรรม โดยมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้จากเลเซอร์พรินเตอร์สู่อิงค์เจ็ทเพื่อลดต้นทุนและประหยัดพลังงาน พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พร้อมกันนี้ เอปสันเตรียมยกระดับงานบริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าองค์กร โดยการปรับปรุงข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมนำระบบ Service CRM ใหม่มาใช้บริหารจัดการเคสแบบเรียลไทม์ และเตรียมจัดตั้ง Thailand & Regional Parts Central Hub เพื่อบริหารคลังอะไหล่ให้พร้อมสูงสุด ลดเวลารอคอย และรองรับเครือข่ายศูนย์บริการที่มีกว่า 175 แห่งทั่วประเทศ
นอกจากเป้าหมายทางธุรกิจ เอปสันยังคงยึดมั่นในนโยบายความยั่งยืน (ESG) ผ่านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยี Heat-Free และโครงการ CSR ต่อเนื่อง โดยในปี 2568 ได้จัดแคมเปญ “วิถีไทยไร้พลาสติก” ซึ่งมีกิจกรรมเด่นอย่าง “The Cooking Shack” สิ่งปลูกสร้างจากขวดพลาสติกใช้แล้ว เพื่อสะท้อนปัญหาโลกร้อนและส่งมอบเพื่อการศึกษา
“ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤต เป็นบทพิสูจน์ว่าเอปสันเดินมาถูกทางในการโฟกัสกลุ่ม B2B และจากนี้เราจะมุ่งหา S-Curve ใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเป็นแบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรยุคใหม่ให้ความสำคัญ”