AIS SIAM คอมมูนิตี้ จัดเต็มกิจกรรม LOVE, LUCK และ LIFESTYLE ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

AIS SIAM คอมมูนิตี้สเปซเจนซีใจกลางสยาม พื้นที่ของคนชอบเล่น จนได้เป็นตัวจริงต้อนรับความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมวัยรุ่น Gen-C (Creative Generation) เตรียมพลังความครีเอทีฟแล้วออกมาปักหมุดที่ AIS SIAM จุดนัดพบใจกลางสยามที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียว ให้ทุกคนมาสร้างโมเมนต์ใหม่ๆ ที่แชร์ได้จริง คอนเทนต์ปังได้ทุกมุม ไม่ว่าจะสายรัก สายมู หรือสายปาร์ตี้ เพราะเดือนนี้ AIS SIAM มีให้ครบแบบจัดเต็มกับ 3 ไฮไลท์กิจกรรมใหญ่ตลอดเดือน ทั้ง LOVE เทศกาลวาเลนไทน์, LUCK เทศกาลตรุษจีน, และ LIFESTYLE ปาร์ตี้กาแฟรูปแบบใหม่กับ 5 อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ชื่อดัง โดยเริ่มที่
LOVE เทศกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ ในวันที่ 14 – 15 ก.พ. 2569
ชวนชาวสยามมาปลดล็อกโหมดคนโสด “เปิดวาร์ป” กลางสยาม ที่จอ Window of SIAM หน้าตึก AIS SIAM
ชิมเมนูพิเศษรับวาเลนไทน์ กับเมนู “Marsh You Mine” จาก PLUG café พิเศษ! ลูกค้า AIS ใช้ AIS POINTS 10 คะแนน แลกส่วนลด 20 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2569
เก็บโมเมนต์ ถ่ายรูปกับคนรู้ใจจาก Instax พร้อมรับ ดอกกุหลาบแทนใจฟรี เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ AIS SIAM หรือ PLUG café ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
เอาใจคนมีคู่กับโปร มา 2 จ่าย 1 เมื่อใช้บริการหรือเล่นเกมที่ AIS SIAM ชั้น 2 Community Space
LUCK ต้อนรับตรุษจีน แจกอั่งเปาซองสุ่ม ในวันที่ 16 – 18 ก.พ. 2569 เพียงใช้บริการในร้าน AIS SIAM ครบทุก 100 บาท รับสิทธิ์ลุ้นอั่งเปา 1 สิทธิ์ (สูงสุด 3 สิทธิ์/ใบเสร็จ) ภายในซองมีคูปองสุดคุ้ม อาทิ คูปองเครื่องดื่มฟรี! จาก PLUG café, คูปองส่วนลดสินค้า จาก AIS Shop (เฉพาะสาขา AIS SIAM) และ คูปองเล่นเกม 1 ชั่วโมง ฟรี! 1 ชั่วโมง ที่ชั้น 2 Community Hub AIS SIAM
LIFESTYLE ปาร์ตี้กาแฟรูปแบบใหม่ งาน PLUG Coffee Party: Your Cute Maid.LIVE ในวันที่ 22 ก.พ. 2569 สายปาร์ตี้ห้ามพลาด! เมื่อ AIS SIAM x Siam Dek Len ชวนเปิดประสบการณ์ Coffee Party สุดคิวท์ในธีม Maid Café ฉีกกฎปาร์ตี้แบบเดิมๆ กับการรวมตัวครั้งแรกของ 5 อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ ได้แก่ เรียวตะ, นอร์ท บ้านกูเอง, กล้ามเหลว, แอล และ เดฟ ที่จัดเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับได้ร่วมกิจกรรม Coffee Party อย่างใกล้ชิด ภายในงานจัดเต็มทั้ง การร่ายมนต์รับเครื่องดื่ม, โชว์สุดพิเศษที่มาเปิดตัวที่แรกและที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังเตรียมสินค้าของที่ระลึกสุดพิเศษอีกมากมาย ลงทะเบียนได้ทาง IG : Siam Dek Len ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2569 เป็นต้นไป
กุมภาพันธ์นี้ มาเป็นตัวเองให้สุด แล้วสนุกให้ครบทุกโหมดที่ AIS SIAM พื้นที่ของคนรุ่นใหม่สายครีเอทีฟ Gen C ที่พร้อมให้คุณมาเจอเพื่อนใหม่ เก็บโมเมนต์ ฟินกับโปร และปล่อยความสนุกแบบเต็มแม็กซ์ตลอดเดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG : AIS SIAM