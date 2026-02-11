ทรู 5G ชวน “UP สัญญาณรัก ให้ทุกเลิฟ” แจกเน็ตฟรี 3GB พร้อมชวน Gen Alpha บอกรักผ่านจอ ณ True Alpha Hub

ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ปี 2569 ทรู 5G ส่งแคมเปญพิเศษ “UP สัญญาณรัก ให้ทุกเลิฟ” บอกรักให้ดัง ส่งรักให้แรง ในช่วงเวลาแห่งความรัก ให้ทุกความรู้สึกส่งถึงกันได้อย่างชัดเจน แรงต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ให้ทุกโมเมนต์ของความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นการแชต โทร วิดีโอคอล หรือแชร์ช่วงเวลาพิเศษให้คนที่รัก เพื่อเติมเต็มบรรยากาศวาเลนไทน์ให้พิเศษยิ่งขึ้น ทรู 5G มอบ โปรพิเศษเน็ตฟรี 3GB ทั้งเติมเงิน และรายเดือน ใช้งานได้นาน 1 วัน สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค ในช่วงวันที่ 12–14 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น เพียงกดรับสิทธิ์ (Redeem) ผ่านทรูแอป แอปทรูไอดี และดีแทคแอป (1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ) เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ รองรับทุกโมเมนต์แห่งความรักในช่วงเทศกาลนี้
นอกจากนี้ ยังเอาใจกลุ่ม Gen Alpha และคนรุ่นใหม่ ด้วยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ “บอกรักผ่านจอ” เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าทรู ดีแทคได้ส่งต่อข้อความบอกรัก ความในใจ หรือเรื่องราวประทับใจ ผ่านคลิปวิดีโอที่จะแสดงบนจอขนาดใหญ่ ณ True Alpha Hub สร้างประสบการณ์การบอกรักรูปแบบใหม่ที่ทั้งสนุก ทันสมัย และน่าจดจำ
วิธีร่วมกิจกรรม “บอกรักผ่านจอ” ง่าย ๆ เพียงซื้อสินค้าครบ 800 บาท ที่ True Alpha Hub สยามสแควร์ซอย 3 รับสิทธิ์* อัดคลิปบอกรัก ความยาวไม่เกิน 15 วินาที ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1–10 กุมภาพันธ์ 2569 โดยคลิปวิดีโอที่ผ่านเงื่อนไขจะถูกนำไปฉายบนจอ ณ True Alpha Hub ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.30–19.30 น.
*สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ยิ่งไปกว่านั้น TrueSphere ชวนสัมผัสเมนูที่หนึ่งในใจของใครหลายคนที่จะมาเป็นเมนูใน Welcome Set พิเศษช่วงเทศกาลแห่งความรัก Iced Earl Grey Calamansi เมนู Signature ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษผสานความหอมละมุนของชาเอิร์ลเกรย์ระดับพรีเมียม เข้ากับความสดชื่นของคาลามันซี ให้รสชาติกลมกล่อม สดใส ไม่เหมือนใคร มีเฉพาะที่ TrueSphere เท่านั้น!
สำหรับลูกค้าคนสำคัญ
ลูกค้า TrueBlack และ dtac PLATINUM BLUE MEMBER สามารถอัปเกรดความอร่อยเมื่อสั่ง Welcome Set
เลือกรับเมนู Iced Earl Grey Calamansi เพิ่มเพียง 40 บาท เท่านั้น!
ให้ทุกช่วงเวลาที่ TrueSphere เต็มไปด้วยความประทับใจ ทั้งบรรยากาศระดับ First Class และสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2569 ที่ TrueSphere ทุกสาขา
วาเลนไทน์นี้ ทรู 5G ชวนทุกคนมา UP สัญญาณรัก ให้ทุกเลิฟ เพื่อให้ทุกความรู้สึกส่งถึงกันได้อย่างชัดเจน เพราะความรักที่ดี…ต้องมาพร้อมสัญญาณที่ เร็ว แรง และปลอดภัย