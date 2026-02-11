ASUS ควง AMD ประเดิมต้นปีด้วยไลน์อัปโน้ตบุ๊กใหม่จาก CES

เอซุส (ASUS) ปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก Copilot+ PC รุ่นใหม่จากงาน CES 2026 ครอบคลุมทั้งซีรีส์ Zenbook, Vivobook และ ProArt ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ทรงพลัง AMD Ryzen AI 400 Series ที่มาพร้อมหน่วยประมวลผล NPU ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 50 TOPS
วิจิตรา หิรัญญการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคอนซูเมอร์ เอซุส ประเทศไทย กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา เอซุส ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ใช้งาน ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 27% ในกลุ่มของคอนซูเมอร์โน้ตบุ๊ก และนับเป็นผู้นำในกลุ่ม Copilot+PC ด้วยส่วนแบ่งกว่า 54% ปิดท้ายในส่วนของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครองส่วนแบ่งกว่า 27%
ในปีนี้ เอซุส มองว่าการเลือกซื้อแล็ปท็อปไม่ได้เน้นแค่ประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมาจากเรื่องการออกแบบที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ จึงเป็นที่มาของไลน์อัปสินค้าใหม่ของเอซุส ในวันนี้ ที่นำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จากงาน CES ในกลุ่มทั้ง Zenbook, Vivobook และ ProArt เข้ามาทำตลาดในไทย
ขณะเดียวกัน จากความร่วมมือกับ AMD ตลอดหลายทศวรรษช่วยให้เอซุสสามารถส่งมอบนวัตกรรมที่ตรงใจผู้ใช้ และมีแผนขยาย ASUS Exclusive Store เพื่อครอบคลุมการบริการทั่วประเทศ
ศศิประภา สุธีรภัทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์และคอมเมอร์เชียล บริษัท เอเอ็มดี ประเทศไทย ระบุว่า Ryzen AI 400 Series จะช่วยให้ผู้ใช้รัน Generative AI ได้โดยตรงบนตัวเครื่อง เพิ่มความเร็วและความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์
สำหรับไฮไลท์สินค้าของ ASUS ที่นำเข้ามาทำตลาดในช่วงครึ่งปีแรกจะมีทั้ง ASUS Zenbook Series ทั้ง Zenbook S16 (UM5606GA) โดดเด่นด้วยวัสดุ Ceraluminum ที่แข็งแกร่งเหมือนอะลูมิเนียมแต่ให้สัมผัสหรูหราแบบเซรามิก ตัวเครื่องบางเพียง 1.1 ซม. ขับเคลื่อนด้วย AMD Ryzen AI 9 465 หน้าจอ 16 นิ้ว 3K OLED 120Hz ในราคา ราคา: 62,990 บาท และ Zenbook 14 (UM3406GA) เน้นความคล่องตัวด้วยน้ำหนักเพียง 1.2 กก. มาพร้อมปุ่ม Copilot ช่วยจัดการงานเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด ในราคา 44,990 บาท
ส่วนกลุ่มของ ASUS ProArt Series จะเป็น ProArt PX13 (HN7306EA) โน้ตบุ๊ก 2-in-1 พับจอได้ 360 องศา ใช้ขุมพลัง AMD Ryzen AI MAX+ 388 และกราฟิก Radeon 8060s รองรับฟีเจอร์ AI สายงานภาพอย่าง MuseTree และ StoryCube ที่เชื่อมต่อกับ GoPro Cloud ได้โดยตรง พร้อมรับสิทธิ์ GoPro Premium+ ฟรี 6 เดือน ในราคา 74,990 บาท
ปิดท้ายที่ ASUS Vivobook S Series มีให้เลือกทั้ง Vivobook S14 / S16 เน้นดีไซน์มินิมอล แข็งแกร่งมาตรฐานระดับทหาร แบตเตอรี่ 70Wh ใช้งานได้ยาวนาน มาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI และหน้าจอ ASUS Lumina OLED คุณภาพระดับภาพยนตร์ ราคาเริ่มต้น 34,990 บาท
พร้อมกันนี้ โน้ตบุ๊ก ASUS ทุกรุ่น มาพร้อมการดูแลระดับพรีเมียม ทั้งประกันแบบ On-Site Service ซ่อมถึงที่ 3 ปี มี International Warranty ประกันครอบคลุม 80 ประเทศทั่วโลก 3 ปี และ Perfect Warranty ประกันอุบัติเหตุในปีแรก