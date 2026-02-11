ซัมซุง เตรียมเปิดตัว Galaxy S26 ซีรีส์ 26 ก.พ. นี้ ขายไทย 11 มี.ค.

ซัมซุง เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับ The new Galaxy เป็นกลุ่มแรกของโลก พร้อมประกาศวันเปิดตัว Galaxy S ซีรีส์ รุ่นใหม่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ โดยก่อนหน้านี้มีการบอกใบ้ถึงความสามารถใหม่ของหน้าจอที่ปกป้องความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาของ Galaxy AI ที่ก้าวขึ้นไปอีกขั้น
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามการก้าวสำคัญของยุค AI เมื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะก้าวสู่ความเป็นส่วนตัวและปรับตัวตามผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ในงาน Galaxy Unpacked ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่าน Samsung.com และ Facebook: Samsung ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับแฟน ๆ ซัมซุงที่ต้องการเป็นเจ้าของ The new Galaxy เป็นกลุ่มแรกของโลกก่อนใคร รับโปรโมชันสุดคุ้ม ฟรี! Galaxy SmartTag2 อุปกรณ์ติดตามของหาย ที่ช่วยหาทุกอย่างเจอได้แบบง่าย ๆ มูลค่า 1,090 บาท (เฉพาะผู้ลงทะเบียน และ Pre-order)
พร้อมรับโปรลับ Pre-order สุดคุ้มตอนเปิดตัวเพิ่มเติมไปอีก เพียงลงทะเบียนก่อนเค้า แล้วเป็นเจ้าของ The new Galaxy ก่อนใคร ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 6.00 น. – 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.59 น. ที่ www.samsung.com/th/unpacked/
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ลงทะเบียน และสั่งจองล่วงหน้าจะได้รับ Galaxy S รุ่นใหม่ ในระหว่างวันที่ 6 มี.ค. 69 ถึง 29 มี.ค.69 ก่อนกำหนดการขายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มี.ค. 69