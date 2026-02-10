'NT' บิ้วภาพลักษณ์ ดึง 'โบว์ เมลดา' พรีเซนเตอร์เน็ตบ้านคนแรก

'NT' ดึง 'โบว์ เมลดา' พรีเซนเตอร์เน็ตบ้านคนแรก ปั้นภาพลักษณ์ดิจิทัล ตั้งเป้าปี 69 ลูกค้า 2.1 ล้านราย ดันรายได้แตะ 1.1 หมื่นล้าน ชูบทบาท National Digital Trust
เมื่อวันที่ 10 ก.พ.69 นายเสกสรรค์ มิตรเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าและการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า ปัจจุบัน NT มีลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านรวม 1.93 ล้านราย สร้างรายได้ในปี 2568 อยู่ที่ 9,964.82 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2569 ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าเป็น 2.1 ล้านราย มีรายได้รวมราว 11,000 ล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) อยู่ที่ 452 บาทต่อราย
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง NT ยังคงยืนหยัดในจุดยืนของการเป็นแบรนด์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถไว้วางใจได้ ทั้งในด้านเสถียรภาพของเครือข่าย ความปลอดภัยของระบบ และการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในฐานะองค์กรโทรคมนาคมของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายเสกสรรค์ กล่าวว่า NT ไม่ได้มองบทบาทของตนเองเป็นเพียงผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารเท่านั้น แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่อยู่เบื้องหลังโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งสร้างการเชื่อมต่อที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เพื่อรองรับทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
สำหรับแนวคิด "เชื่อมต่อทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่" เป็นทิศทางการขับเคลื่อนแบรนด์ในปี 2569 นายเสกสรรค์ระบุว่า ไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญทางการตลาด แต่เป็นภาพสะท้อนทิศทางธุรกิจของ NT ที่ต้องการทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ใกล้ตัว และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในทุกมิติของชีวิต ตั้งแต่การทำงาน การเรียนรู้ ความบันเทิง ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการในหลากหลายระดับ
"การสื่อสารแบรนด์ของ NT ในปี 2569 จะให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสารที่เข้าใจง่าย เน้นประโยชน์จากการใช้งานจริง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้คนและภาคธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม" นายเสกสรรค์ กล่าว
ขณะเดียวกัน NT จะขยับบทบาทจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมไปสู่การเป็น National Digital Trust หรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาว โดยได้เปิดตัว โบว์ เมลดา สุศรี นักแสดงชื่อดัง เป็นพรีเซนเตอร์อินเทอร์เน็ตบ้านคนแรกของแบรนด์ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัย เข้าถึงง่าย และเชื่อมต่อทุกช่วงเวลาของชีวิต