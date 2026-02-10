Sonos เปิดสโตร์ในไทย รับตลาดลำโพงคุณภาพ คู่ตกแต่งบ้าน

Sonos เปิดสโตร์แห่งแรกในไทย แห่งที่ 3 ในภูมิภาค รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย หลังตลาดไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดี ผู้บริโภคให้ความสนใจลำโพงคุณภาพ คู่กับไลฟ์สไตล์การตกแต่งบ้านมากขึ้น
คริสเตียน โฮเนกเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TC Acoustic กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์ ผู้คนหลงใหลในดนตรีและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จึงออกแบบ Sonos Store ให้เป็นมากกว่าร้านค้า แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้นหาว่าคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมจะยกระดับโมเมนต์ต่างๆ ในชีวิตได้อย่างไร
“ที่ผ่านมา ตลาดไทยให้การตอบรับ Sonos เป็นอย่างดี และภูมิใจที่จะนำเสนอมาตรฐานการบริการที่ใส่ใจและเป็นกันเอง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจมาแล้วในระดับภูมิภาค”
การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ Sonos และ TC Acoustic ในการรุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นแฟล็กชิปสโตร์แห่งที่ 3 ในภูมิภาคต่อจากสิงคโปร์และมาเลเซีย เปลี่ยนผ่านจากร้านจำหน่ายสินค้า สู่พื้นที่สร้างประสบการณ์ ให้ผู้บริโภคได้สัมผัส “เสียงจริง” ในบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการใช้งานภายในบ้าน
สำหรับ Sonos Store สาขานี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง โดยแบ่งโซนทดลองสินค้าตามสถานการณ์จริง จำลองบรรยากาศห้องนั่งเล่นและห้องนอน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสการทำงานของระบบเสียง Multi-room และ Ecosystem ไร้สายอันเป็นจุดเด่นของ Sonos ได้อย่างลึกซึ้ง
จุดเด่นสำคัญอยู่ที่ “Private Listening Room” ห้องทดลองเสียงส่วนตัวที่จัดเต็มระบบโฮมเธียเตอร์แบบ 9.1.4 Dolby Atmos ผสานพลังเสียงจากซาวด์บาร์รุ่นเรือธง Arc Ultra และซับวูฟเฟอร์ Sub 4 มอบประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีโซนสำหรับทดลองหูฟัง Sonos Ace และลำโพงตระกูล Era ครบทุกรุ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำแบบเจาะลึก
ทั้งนี้ การเลือกทำเล EMSPHERE ใจกลางย่าน EM District สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยสอดคล้องกับข้อมูลตลาดลำโพงในไทยที่มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 15% ต่อปี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงและดีไซน์ที่ลงตัวกับการตกแต่งบ้านมากขึ้น