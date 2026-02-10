AIS มัดรวมโมเดล AI ตัวท็อป ใช้ ChatGPT - Gemini - Claude เริ่มต้นเดือนละ 399 บาท

AIS เปิดศูนย์รวม AI Ecosystem ภายใต้ชื่อ ‘AISpace’ ให้เป็นพื้นที่รวม AI เพื่อคนไทย ให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวก ง่าย ครบจบในทีเดียว ราคาเข้าถึงได้ รองรับชำระค่าบริการผ่านบิล AIS รวมถึงรวมโซลูชันเพื่อลูกค้าองค์กรด้วย
นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การใช้งานจริงยังมีความท้าทายทั้งเรื่องต้นทุนราคาสูงจากการต้องสมัครหลายแพลตฟอร์ม และความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล
AIS จึงเดินหน้าพัฒนา AISpace “พื้นที่รวม AI เพื่อคนไทย” นำเทคโนโลยีจากพันธมิตร AI ระดับโลกมาไว้ให้ลูกค้าบุคคลและองค์กรเลือกใช้ได้ในราคาที่จับต้องได้ และชำระผ่านบิล AIS เพื่อลดอุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งาน
“AIS เชื่อว่า AI ไม่ได้มาแทนที่คน แต่ช่วยยกระดับศักยภาพ เพิ่มโอกาสใหม่ๆ และเร่งให้ AI ถูกนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน”
สำหรับลูกค้าทั่วไป AISpace รองรับบริการ AI ที่หลากหลาย ทั้ง SparkChat ศูนย์รวม AI Models ทั้ง GPT Gemini Claude Qwen DeepSeek Kimi Grok และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว ใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์และมีระบบแนะนำโมเดลที่เหมาะกับงาน พร้อม AI Agents เพื่อคนไทย ช่วยให้ทำงานไวขึ้น ชำระผ่าน AIS ได้ปลอดภัย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต พิเศษสำหรับลูกค้า AIS เริ่มต้น 399 บาท/เดือน (จากปกติ 599 บาท/เดือน) เริ่มสมัครบริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 69 เป็นต้นไป
ตามด้วย Alisa AI Generative AI สัญชาติไทย สื่อสารผ่าน LINE ช่วยทำงานการเรียน, โปรเจกต์, งานสร้างสรรค์อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย พร้อมสิทธิ์ ใช้ฟรี Alisa AI Premium 3 เดือน สำหรับลูกค้า AIS ZEED 5G รายเดือน ที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่าย และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป สามารถใช้งานต่อเนื่องในราคาพิเศษเพียง 220 บาท/เดือน จากราคาปกติ 420 บาท/เดือน
ส่วน Microsoft 365 Copilot ยกระดับงานและชีวิตประจำวันด้วย AI ช่วย ร่าง-สรุปเอกสาร, สร้างพรีเซนเทชัน, วิเคราะห์สเปรดชีต, จัดการอีเมลและนัดหมาย ลดงานซ้ำ เพิ่มความแม่นยำ เหมาะทั้งทำงานและเรียน เริ่มต้น 2,099 บาท/ปี
นอกจากนี้ยังมีแผนเตรียมเปิดตัวแพ็กเกจ AI จากพันธมิตรในอนาคต อาทิ BigBot, Replika และ Google Gemini เพื่อเพิ่มความหลากหลายของตัวเลือก และยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ครอบคลุม ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้กว้างยิ่งขึ้นในทุกมิติ
ส่วนลูกค้าองค์กรจะมีโซลูชันทั้ง Microsoft 365 Copilot Business - Google Workspace with Gemini All-in-One ให้แต่ละองค์กรที่ใช้งานเลือกใช้ พร้อมท็อปอัปด้วยเซอร์วิสจาก AIS รวมถึงบริการอย่าง AIS AI Voicebot ดูแลและสื่อสารกับลูกค้า และ AIS Cloud โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในไทย รองรับการจัดการข้อมูล ประมวลผล AI และพัฒนาโมเดลอย่างปลอดภัย สอดคล้อง Data Sovereignty รองรับการขยาย AI Ecosystem ในองค์กร