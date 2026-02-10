ทรู - กสทช. - กฟน. จัดระเบียบสายสื่อสารถนนเยาวราช

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และพันธมิตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เปิดศักราชรับปีม้ามงคล เดินหน้าปฏิบัติการรื้อถอนและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เนรมิตทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้สวยงามและปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกในเทศกาลตรุษจีน ปี 2569 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. นายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และนายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและสาธารณูปโภค บจม.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำทีมวิศวกรลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการดำเนินงานบริเวณพื้นที่ถนนเยาวราช
โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินพื้นที่ถนนเยาวราช ตั้งแต่เยาวราช ซอย 3 – แยกถนนทรงสวัสดิ์ (2 ฝั่งถนน) ระยะทาง 0.32 กิโลเมตร ในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเร่งรื้อถอนสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้า ควบคู่กับการนำสายสื่อสารลงดินตามมาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพระบบโครงข่ายแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนระหว่างการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และมุ่งคืนทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมยกระดับความปลอดภัยให้เยาวราชโดดเด่นสมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแลนด์มาร์คระดับโลกต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบและปลอดภัย ทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริง