ทรู รวม 4 ซุปตาร์ตัวท็อป “เจมีไนน์ – โฟร์ท – ฟอส – บุ๊ค” จัดใหญ่ขอบคุณลูกค้า “TRUE DTAC 5G FANDOM OF SMILE”

True 5G อัพสัญญาณ สู่มาตรฐานใหม่ ให้เร็วแรง ... เพื่ออัพความสุขให้สุด! ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำของไทย เชื่อมโยงผู้คนและสังคมไทยเข้าด้วยกันผ่านโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด อัพความสุขให้ลูกค้าทรู ดีแทค ไปอีกขั้น มอบสิทธิประโยชน์ และประสบการณ์ความสุขแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าทรู ดีแทค ดึง 2 คู่จิ้นศิลปินตัวท็อป Gen Z สมาชิกครอบครัวทรูสุดฮอตแห่งยุค “เจมีไนน์–โฟร์ท” และ “ฟอส–บุ๊ค” ขึ้นเวทีเดียวกัน เสิร์ฟความฟินแบบคูณสอง ในงาน “TRUE DTAC 5G FANDOM OF SMILE” – อัพสัญญาณความสุข ยิ้มยกด้อม” เปลี่ยนพลังแฟนคลับให้เป็นพลังบวกและยิ้มกว้างไปกับทรู เครือข่ายที่พร้อมเชื่อมต่อทุกโมเมนต์แห่งความสุขอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วย “มาตรฐานสัญญาณใหม่” เหนือกว่า เร็วกว่า แรงกว่า ทั่วไทย ปลอดภัยมั่นใจได้ด้วย True CyberSafe รายเดียวในไทยที่ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์ 3 ชั้น ฟรีสำหรับลูกค้าทรู ดีแทคทั่วประเทศ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อมัดใจลูกค้าทรู ดีแทคโดยเฉพาะ ทำเอาบรรดาแฟนคลับใจละลาย ทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึกและการเล่นเกม ที่สร้างโมเมนต์ใกล้ชิด ระหว่าง แฟนๆ กับ “เจมีไนน์–โฟร์ท” และ “ฟอส–บุ๊ค” เสริมความละมุนด้วยโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษที่สะกดทุกสายตา พร้อมเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญพิเศษ ศิลปินน้องใหม่มาแรง วง "Clo'ver" จาก GMM TV เสริมทัพความสุขให้แฟนๆ ฟินไปอีกขั้น ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยความซึ้งใจจากกิจกรรม Fan Project และสิทธิพิเศษ แบบจัดเต็มเพื่อลูกค้าทรูดีแทค คนสำคัญ ส่งมอบความสุขแบบจับต้องได้ ตอกย้ำความตั้งใจของทรูที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกมิติความบันเทิงอย่างแท้จริง
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงของทรู เริ่มต้นจากรอยยิ้มของลูกค้า... สำหรับทรู การมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าไม่ได้หยุดอยู่แค่โปรโมชั่นหรือแพ็กเกจ แต่คือการสร้างประสบการณ์ความสุขที่มีความหมาย งาน ‘TRUE DTAC 5G FANDOM OF SMILE’ ในวันนี้ คือบทพิสูจน์ความตั้งใจนั้น ที่เราเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้ เพื่อมอบเป็นประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าทรูและดีแทค เพราะเราเชื่อว่า เทคโนโลยีที่มีความหมายที่สุด คือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อความสุขและสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าคนสำคัญของเราได้อย่างยั่งยืน
วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่า ‘Fandom Marketing’ ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์สร้างยอด Engagement เท่านั้น แต่คือการสร้างความผูกพันและ ‘ความรู้สึก’ ดีๆ กับ “ทรู” ผ่านการสร้าง “Fan Phenomenon” ที่เป็นครั้งแรกของการรวมตัวของศิลปิน Gen Z ระดับท็อปครั้งนี้ จึงเป็นความตั้งใจของเราที่จะส่งมอบความสุขสร้างสรรค์เป็นพิเศษเพื่อ ลูกค้าทรู ดีแทค คนสำคัญ ซึ่งเป็น ‘คุณค่าทางใจ’ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเครือข่ายที่แข็งแกร่งด้วยมาตรฐานใหม่ที่ทั้งเร็ว แรง และครอบคลุมทั่วไทย ที่สำคัญ ยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งลูกค้าทรู ดีแทคทุกคนจะได้รับการปกป้องด้วยบริการ ‘True Cybersafe’ เกราะป้องกันภัยไซเบอร์ 3 ชั้นคอยดูแลลูกค้าทุกคนตลอดเวลาที่อยู่กับทรู”
“TRUE DTAC 5G FANDOM OF SMILE” – อัพสัญญาณความสุข ยิ้มยกด้อม” อัพสัญญาณ อัพความสุขเพื่อเหล่าเอ็กคลูซีฟเฉพาะลูกค้าทรู ดีแทคเท่านั้น
งาน “TRUE DTAC 5G FANDOM OF SMILE” มอบความสุขให้ลูกค้าทรู ดีแทค ยิ้มยกด้อม พร้อมส่งต่อโมเมนต์สุดฟินบนเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ภายใต้ความมุ่งมั่นของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมครั้งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าในทุกมิติ
ปลอดภัยมั่นใจได้ ด้วย True CyberSafe อัพความมั่นใจขั้นสูง รายเดียวในไทยที่ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์ 3 ชั้นเป็นมาตรฐานพื้นฐาน ทั้งบล็อกลิงก์อันตรายแบบเรียลไทม์ และ Call AI Filter คัดกรองหรือแจ้งเตือนสายเรียกเข้า รวมถึง SMS AI Filter แจ้งเตือน SMS ที่อาจเป็นมิจฉาชีพ สำหรับลูกค้าทุกคน ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องโหลดแอป เพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อของลูกค้าทุกคน ปลอดภัยและไร้กังวล
เหนือกว่า เร็วกว่า แรงกว่า ทั่วไทย อัพประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยลูกค้าทรูเดิม ความเร็วดีขึ้น 1 เท่าตัว และลูกค้าดีแทคเดิม ความเร็วดีขึ้นถึง 4.39 เท่า พร้อมความครอบคลุมสัญญาณที่ดีขึ้น 100% ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกม โซเชียล และทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัล
เชื่อมต่อความสุขได้ง่าย ๆ เพียงมีแอป True
ลูกค้าทรูและดีแทคสามารถเข้าถึงทุกสิทธิพิเศษของแคมเปญได้ทันที เพียงดาวน์โหลดและล็อกอินแอป True เพื่อรับสิทธิ์เข้างาน ร่วมภารกิจอัพสัญญาณความสุข รวมถึงกิจกรรมสะสมคะแนน ลุ้นถ่ายภาพใกล้ชิดกับศิลปิน และรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดเตรียมไว้สำหรับแฟนคลับโดยเฉพาะ
มากกว่าการตลาดแฟนด้อม : ทรูคือผู้บุกเบิก “Fan Phenomenon - ปรากฏการณ์แฟนคลับ’
ทรู พิสูจน์ความเป็นตัวจริงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำ Fandom Marketing แต่คือการสร้างปรากฏการณ์ที่เข้าถึงหัวใจแฟนคลับอย่างแท้จริง ด้วยความเข้าใจในความต้องการของคนรุ่นใหม่ ทรู จึงออกแบบประสบการณ์พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การรวมตัวของ 2 คู่จิ้นสุดฮอตบนเวทีเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนความรัก ความผูกพัน ให้กลายเป็นพลังบวกและประสบการณ์ที่มีคุณค่าทุกเวลาที่อยู่กับทรู
“การพัฒนาเครือข่ายที่เร็วและแรง ควบคู่กับระบบความปลอดภัยไซเบอร์ในมาตรฐานสูงสุด คือความตั้งใจของทรู ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียว นั่นคือการสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ไม่ได้วัดแค่ประสิทธิภาพ แต่ต้องมีหัวใจ และสามารถเปลี่ยนทุกการเชื่อมต่อ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและรอยยิ้มที่สัมผัสได้สำหรับลูกค้าทุกคน” คุณโอลิเวอร์ กล่าวสรุป