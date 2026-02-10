AIS - สสดย. ลง MOU ขับเคลื่อนสุขภาวะดิจิทัลและความปลอดภัยไซเบอร์

AIS ร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสวัน Safer Internet Day 2026 โดยมุ่งทำงานร่วมกันในการใช้ข้อมูล องค์ความรู้ และกลไกความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาวะดิจิทัลที่ซับซ้อนขึ้น ประเทศไทยยังขาดกลไกที่สามารถเชื่อมข้อมูลระดับชาติ เข้ากับการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ
ความร่วมมือครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว ในการออกแบบและดำเนินกิจกรรมและใช้เครื่องมือที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำบทบาทในการส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัล (Digital Well-being) และการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อย่างเป็นระบบ
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า วัน Safer Internet Day เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ท่ามกลางโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ความท้าทายของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่เพียงการเข้าถึงเทคโนโลยี แต่คือการใช้งานอย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และไม่กระทบต่อชีวิตและสังคม
AIS ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล TCWI ที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นชัดว่าเรื่องสุขภาวะดิจิทัลของประเทศไทย ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากเครือข่ายในสังคม ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างผลกระทบในวงกว้าง จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ สสดย. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัยอย่างเป็นระบบ และสามารถขยายผลสู่ระดับพื้นที่และระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว AIS และ สสดย. จะทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านสังคมดิจิทัล โดยนำข้อมูล Thailand Cyber Wellness Index (TCWI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลในระดับประเทศมาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบการดำเนินงานทั้งเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่
ควบคู่กับการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มด้านสุขภาวะดิจิทัล อาทิ เครื่องมือเช็คภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ (Digital Health Check) ช่วยให้คนไทยสามารถวิเคราะห์และประเมินทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง และโครงการอุ่นใจไซเบอร์ พัฒนา “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ตามมาตรฐานของหลักสูตรด้านการศึกษาไทย ครอบคลุมทักษะการใช้งานบนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ Digital Literacy, Media Literacy และ Cyber Safety รวมถึงการจัดเวทีสาธารณะและการสื่อสารรณรงค์ในวาระสำคัญระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อนสุขภาวะดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “จากการทำงานของสมาคมฯ พบว่าปัญหาและความเสี่ยงด้านดิจิทัลมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชน การทำงานให้เกิดผลจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ควบคู่กับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและแนวทางที่ยืดหยุ่น โดย TCWI ซึ่งเป็นชุดข้อมูลและดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลในระดับประเทศ ถูกใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การออกแบบมาตรการ และการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะดิจิทัลไปในทิศทางเดียวกัน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ในระดับชุมชน และสามารถขยายผลสู่ระดับประเทศอย่างยั่งยืน”
ความร่วมมือระหว่าง AIS และสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน จึงไม่ใช่เพียงการลงนามบันทึกข้อตกลง
แต่เป็นการวางรากฐานของกลไกความร่วมมือที่เชื่อมข้อมูลระดับชาติกับภาคประชาสังคม การกำหนดนโยบาย และการใช้เครื่องมือที่สามารถสร้างผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะดิจิทัลของประเทศไทยให้เกิดผลกระทบในวงกว้างอย่างยั่งยืน