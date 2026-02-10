Hesai ผนึก Grab ตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในอาเซียน

Hesai Technology ผู้นำโซลูชัน LiDAR ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Grab รับหน้าที่จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเทคโนโลยี LiDAR พร้อมดูแลด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับการผนึกกำลังในครั้งนี้ Hesai จะนำความได้เปรียบของแกร็บในด้านทรัพยากรและเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง เข้ามาช่วยเร่งขยายการเข้าถึงเซ็นเซอร์ LiDAR ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ในหมู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แอปพลิเคชัน โซลูชันด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
แอนโทนี ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแกร็บ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี LiDAR ระดับโลกมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยยกระดับศักยภาพของยานยนต์อัตโนมัติ และระบบแผนที่ของแกร็บเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการมอบโอกาสในการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีสามมิติอัจฉริยะ ที่เปรียบเสมือนการมอบ ‘ดวงตา’ เพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและนำทางได้อย่างปลอดภัยให้กับหุ่นยนต์ ให้เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค
เดวิด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Hesai กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยี LiDAR ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย โดยปัจจุบันหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น ภาคการผลิต ขนส่ง หรือหุ่นยนต์ให้บริการ ต่างมีความต้องการที่จะใช้งานเทคโนโลยีนี้ ดังนั้น ความร่วมมือกับแกร็บ จะทำให้เราสามารถนำเทคโนโลยี LiDAR ที่มีความพร้อมและน่าเชื่อถือ มาใช้ตอบสนองความต้องการของประเทศต่างๆ ควบคู่กับการเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการใช้งานเชิงพาณิชย์สำหรับโซลูชันด้านหุ่นยนต์ให้เกิดขึ้นในวงกว้างต่อไป
เทคโนโลยี LiDAR (Light Detection and Ranging) คือเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ที่ใช้แสงเลเซอร์ในการวัดระยะทางและสร้างแผนที่ได้อย่างแม่นยำ โดย Hesai ถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน LiDAR ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในตลาดยานยนต์ ระบบช่วยขับขั้นสูง (ADAS) และระบบขับขี่อัตโนมัติ