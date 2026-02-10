TrueBusiness ผนึก SoftBank ร่วมพัฒนาโซลูชันดิจิทัล

ทรูบิสิเนส ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ ซอฟต์แบงก์ ร่วมกันศึกษาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจในหลากหลายมิติ ผสานจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีของทั้งสองบริษัท เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ดึง Best Practice ระดับโลก สู่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ด้วยการร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งมอบโซลูชันดิจิทัลล้ำสมัย ด้วยหลากหลายเทคโนโลยีที่คัดสรรและออกแบบมาตอบโจทย์และสอดคล้องตรงตามความต้องการของแต่ละภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง และนำพาองค์กรธุรกิจไทยก้าวข้ามขีดจำกัดของการทราสฟอร์มสู่ดิจิทัล เร่งสปีดการเติบโตกับผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการช่วงชิงความได้เปรียบและแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพบนเวทีโลก พร้อมปูทางสร้างระบบนิเวศ AI ที่แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทางดิจิทัลในประเทศไทย
ความร่วมมือในครั้งนี้ ทรูบิสิเนส และ ซอฟต์แบงก์ มีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือ การร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งภูมิภาค โดยจะร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ควบคู่กับการขยายบริการโซลูชันแห่งอนาคต ภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ โดยผสานข้อมูลเชิงลึกจากความเข้าใจลูกค้าและองค์กรธุรกิจในประเทศไทยเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อออกแบบและพัฒนาโซลูชันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 2) การผนวกจุดแข็งทั้งความสามารถในการให้บริการในพื้นที่ประเทศไทยของทรูบิสิเนส และเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนพันธมิตรในระดับสากลของซอฟต์แบงก์ เพื่อส่งมอบโซลูชันที่เข้าใจบริบทของภาคธุรกิจไทยด้วยมาตรฐานโลกได้อย่างไร้รอยต่อ และ 3) การประสานวิสัยทัศน์เพื่อเติบโตในระยะยาวผ่านการร่วมลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI Cloud และ 5G
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ 2 ผู้นำธุรกิจโทรคมนาคม-เทคโนโลยีจาก 2 ประเทศในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ลงตัวของการหลอมรวมกันระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกและความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของไทย ก่อเกิด “นวัตกรรมแบบบูรณาการ” (Integrated Innovation) ที่จะเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ครอบคลุมทุกมิติ
นวัตกรรมโซลูชันที่ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างแม่นยำ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรระดับโลกในระบบนิเวศของซอฟต์แบงก์ ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเชื่อมต่อและให้บริการได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อในประเทศไทย เปลี่ยนการนำเสนอโซลูชันแบบทั่วๆไป สู่การส่งมอบบริการดิจิทัลระดับองค์กรที่ออกแบบและปรับแต่งเฉพาะ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ภาคธุรกิจสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงในตลาดประเทศไทย และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม
ยกระดับบริการระดับองค์กรแบบครบวงจร ด้วยบริการแบบ End-to-End ตลอดวงจรการใช้งานของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการวางระบบและติดตั้ง ผสานจุดแข็งของทรูบิสิเนสในการเข้าถึงลูกค้าธุรกิจในไทยรวมถึงการบริหารจัดการระบบ เข้ากับความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาและสรรหาเทคโนโลยีระดับโลกของซอฟต์แบงก์ เพิ่มความมั่นใจในโซลูชันและมาตรฐานบริการระดับโลก
วางรากฐานสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต ผ่านความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการความร่วมมือในระยะยาว และโอกาสร่วมลงทุนเทคโนโลยีแห่งอนาคต อาทิ AI คลาวด์ และ 5G โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ร่วมขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ความร่วมมือกับซอฟต์แบงก์ เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของทรูบิสิเนสในการผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับโลก ตอกย้ำความตั้งใจที่จะยกระดับนวัตกรรมโซลูชัน และการบริการลูกค้าธุรกิจ ด้วยมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส ผ่านการผสานเทคโนโลยี และ Best Practice จากซอฟต์แบงก์ กับ จุดแข็งของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัย ครอบคลุมทั่วประเทศ และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้วยความเข้าใจตลาดประเทศไทยอย่างลึกซึ้งทั้งกลุ่มผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นกลไกพลิกวิถีนำพาองค์กรไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่จับต้องได้และสร้างผลลัพธ์ได้จริงในประเทศไทย”
นายคิมิมาซา คูโด Vice President, Head of Global Business Division ซอฟต์แบงก์ คอร์ป กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นในการวางรากฐานระบบนิเวศ AI ที่แข็งแกร่งในประเทศไทย เป็นหนึ่งในพันธกิจของซอฟต์แบงก์ เรามีเป้าหมายที่จะนำนวัตกรรมระดับโลกมาสู่ภาคธุรกิจไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเติบโต การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือนี้ เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภาคธุรกิจไทยให้ขยายตัวได้อย่างไร้พรมแดน พร้อมผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง”
“ภายใต้ความร่วมมือนี้ องค์กรธุรกิจไทยจะสามารถเข้าถึงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีระดับโลกผ่านพันธมิตรในระบบนิเวศของซอฟต์แบงก์ ไม่ว่าจะเป็น โซลูชันดิจิทัลที่ล้ำสมัย แพลตฟอร์ม AI และนวัตกรรมเทคโนโลยีมาตรฐานโลกที่ออกแบบและปรับแต่งให้เข้ากับบริบทของในประเทศไทย ควบคู่กับการบูรณาการจุดแข็งของทรูบิสิเนสที่มีความเชี่ยวชาญและการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วางระบบและติดตั้งแบบไร้รอยต่อ รวมถึงบริการหลังการขาย ซึ่งจะไม่เพียงช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของตลาดและก้าวผ่านจุดคุ้มทุนของธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังพร้อมรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อสามารถคงความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกด้วย”
