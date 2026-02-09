SPU ดัน RevisionSuccess ส่ง AI EdTech ฝีมือเยาวชนไทย บุกโรงเรียนมัธยม ตั้งเป้าล้านยูสเซอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) จับมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กทม.2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำร่องแพลตฟอร์ม "RevisionSuccess" AI EdTech จากฝีมือเยาวชนไทยวัย 17 ปี วางแผนนำร่อง 3 รร.ดัง ก่อนขยายผล 52 แห่งทั่วกรุง ตั้งเป้า 1 ล้านยูสเซอร์ ทะยานสู่ EdTech ระดับโลก
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นข้อต่อสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ด้าน AI ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อจากระดับมัธยมสู่มหาวิทยาลัย โดยส่งต่อระบบนิเวศ "AI University City" ของ SPU ลงสู่ระดับมัธยมศึกษาในฐานะ "AI School" เพื่อสร้าง AI Native Generation ตั้งแต่วัยมัธยม
"SPU ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษา แต่เป็นฐานนวัตกรรมที่ตั้งใจ 'ติดอาวุธให้เด็กไทย' ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงอย่าง RevisionSuccess ความร่วมมือกับ สพม.กทม.2 จะเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพัฒนาตามศักยภาพแบบ Personalized Learning ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก" ดร.รัชนีพร กล่าว
อธิการบดี SPU ระบุว่า หัวใจของ RevisionSuccess เกิดจากความเข้าใจปัญหาระบบการศึกษาไทย คือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการสอนแบบ One-size-fits-all ทั้งที่เด็กแต่ละคนมีความถนัด จุดอ่อน และความเร็วในการเรียนรู้ต่างกัน
"เด็กไทยไม่ได้ขาดความสามารถ แต่ขาดเครื่องมือที่ช่วยให้เขาเรียนได้ 'ถูกจังหวะ' ของตัวเอง เป้าหมายคือสร้างพฤติกรรมการใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการปรับฐานสมรรถนะเยาวชนไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น"
***นำร่อง 3 โรงเรียน
นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ระบุว่าสพม.กทม.2 จะทำหน้าที่เป็น Strategic Sandbox เริ่มนำร่องใน 3 โรงเรียนต้นแบบ คือ โรงเรียนพรตพิทยพยัต, โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 52 โรงเรียนในสังกัด ซึ่งดูแลนักเรียนกว่า 1.1 แสนคน และครูอีกกว่า 6,000 คน
ทีมพัฒนาเล็งเห็นว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในการเรียนรู้ของเด็กไทยคือ "เด็กเก่งรู้สึกเบื่อเพราะบทเรียนช้าไป ขณะที่เด็กตามไม่ทันกลับยิ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" RevisionSuccess จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้โจทย์นี้โดยเฉพาะ
***Personalized Tutor ขับเคลื่อนด้วย AI
แพลตฟอร์มใช้ AI มาทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัว (Personalized Tutor) ที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้แบบ Real-time เพื่อสร้างบทเรียน ควิซ และบัตรคำช่วยจำที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน ทำให้การเรียนรู้ตรงจุด ไม่น่าเบื่อ
ให้บริการผ่านเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบ Freemium มียอดผู้ใช้งานทะลุ 2,000 User หลังเปิดตัววันที่ 5 มกราคม 2568 ไม่ถึง 1 เดือน
RevisionSuccess วางแผนธุรกิจชัดเจน เป้าหมายสิ้นปี 2568 มีผู้ใช้งาน 50,000 User ระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้า 1,000,000 User พร้อมขยายฐานสู่ภูมิภาคอาเซียน เอเชียแปซิฟิก และตลาดโลก
สำหรับโมเดล B2B (Business-to-Business) RevisionSuccess มุ่งเน้นโรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก แพลตฟอร์มให้ผู้บริหารและครูเข้าถึงข้อมูล Dashboard การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายบุคคล ช่วยวางแผนหลักสูตรที่ตอบโจทย์สมรรถนะอย่างแม่นยำ
ขณะที่โมเดล B2C (Business-to-Consumer) จะมีการเจาะกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองทั่วไป รูปแบบ Subscription เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อนรายวิชาเชิงลึก และคลังข้อสอบ AI ที่ปรับระดับตามความเก่งของแต่ละบุคคล ในราคาที่เข้าถึงได้
ดร.รัชนีพร เน้นย้ำว่า SPU ให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้าง "Creator Mindset" หรือจิตวิญญาณของผู้สร้างนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นวาระระดับชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนสถานะประเทศไทยจาก 'ผู้ใช้งานเทคโนโลยี' (User) ให้กลายเป็น 'ผู้ผลิตเทคโนโลยี' (Creator)
"ความสำเร็จของ RevisionSuccess คือข้อพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการพัฒนา AI ระดับสูงได้ หากมีระบบสนับสนุนที่ถูกทาง การส่งเสริมสตาร์ทอัพ EdTech ฝีมือคนไทยจึงไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษา แต่คือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศ" ดร.รัชนีพร กล่าวทิ้งท้าย.