TrueMoney ชวนบริจาคโครงการ “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล”

ทรูมันนี่ จำกัด ร่วมเปิดตัวโครงการ “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล” ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปี ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมบริจาคและระดมทุนเป้าหมาย 100 ล้านบาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 13 แห่ง พร้อมชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน–วิ่งสะสมระยะทางรวม 60 ล้านกิโลเมตร เพื่อรณรงค์การดูแลสุขภาพกระดูกและข้อ
โดย ทรูมันนี่ ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการที่เป็นพลังความร่วมมือครั้งสำคัญดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงช่วยระดมทรัพยากรทางการแพทย์ แต่ยังช่วยรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทรูมันนี่ ยังขอร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และส่งเสริมการรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมบริจาคได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านแอปทรูมันนี่
ร่วมบริจาคง่าย ๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้
- เข้าไปที่แอปทรูมันนี่ จากนั้นกด “ดูทั้งหมด”
- ไปที่หัวข้อ “จ่ายบิล และบริจาค” จากนั้นกดเข้าไอคอน “บริจาคให้มูลนิธิ”
- เลือกหมวดหมู่โรงพยาบาล จากนั้นเลือก “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล (ศิริราชมูลนิธิ)”
โดยผู้ร่วมบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation ได้ทันทีสูงสุด 2 เท่า