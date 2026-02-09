xs
AIS อัปสปีดโครงข่ายทั่วประเทศ รับเทศกาลตรุษจีนปีม้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS เตรียมความพร้อมยกระดับโครงข่ายสื่อสารทั่วประเทศ รองรับการใช้งานดิจิทัลที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีม้า เทศกาลแห่งความมงคล ความครึกครื้น และการเริ่มต้นใหม่แบบ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ที่ผู้คนออกมาร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคัก ครบทั้งจ่าย-ไหว้-เที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการออกไปจับจ่ายใน ย่านการค้าและเยาวราช การเดินทางไปสักการะขอพรตาม วัดจีน หรือท่องเที่ยวตาม สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่จัดงานตรุษจีน ทั่วประเทศ

เพื่อให้ทุกการใช้งาน “ลื่นไหล เฮงปัง ไม่สะดุด” AIS ได้เสริมศักยภาพโครงข่ายในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นในแต่ละภูมิภาค ครอบคลุมจุดสำคัญครบทั้ง จ่าย-ไหว้-เที่ยว ด้วยการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณชั่วคราวเพิ่มเติม เพื่อขยายความครอบคลุมเครือข่าย 4G และ 5G รวมถึงการนำรถสถานีฐานเคลื่อนที่ และอุปกรณ์สถานีฐานชั่วคราว เข้าพื้นที่รองรับการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น ทั้งการโทร แชต โพสต์ แชร์ ไลฟ์ และนำทาง เสริมความมั่นใจ เสริมความเฮง รับปีม้าให้คึกคักตลอดเทศกาล







