Samsung ส่ง Galaxy A07 5G น้องเล็ก แบตฯ 6,000mAh อัปเดตยาว 6 ปี เริ่ม 5,499 บาท

Samsung ประกาศวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล Galaxy A Series ลงตลาดด้วย “Galaxy A07 5G” เจาะกลุ่มผู้ใช้งานที่เน้นความคุ้มค่าและความทนทาน ชูจุดเด่นแบตเตอรี่ไซส์ยักษ์ 6,000mAh พร้อมการการันตีอัปเดตซอฟต์แวร์นานถึง 6 ปี ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,499 บาท
Galaxy A07 5G ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ยาวนานตลอดวัน โดยมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 6,000mAh ซึ่งซัมซุงระบุว่ามีความจุเพิ่มขึ้นถึง 120% (เมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไปในไลน์อัป) รองรับการสตรีมคอนเทนต์ ดูหนัง และซีรีส์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จระหว่างวัน
ในส่วนของหน้าจอแสดงผล ใช้หน้าจอขนาดใหญ่ 6.7 นิ้ว ที่รองรับอัตราการรีเฟรช (Refresh Rate) สูงถึง 120Hz ช่วยให้การใช้งานและการแสดงผลดูลื่นไหล พร้อมความสว่างสูงสุด 800 นิต ทำให้สามารถใช้งานกลางแจ้งหรือสู้แสงแดดได้ดี
ตัวเครื่องของ Galaxy A07 5G ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานสูง ด้วยวัสดุฝาหลังแบบ Glass Fiber Reinforced Polymer ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP54 ป้องกันละอองน้ำได้ มั่นใจในการใช้งานทั่วไป ตัวเครื่องบาง 8.2 มิลลิเมตร และมีน้ำหนัก 199 กรัม
สำหรับการถ่ายภาพ มาพร้อมกล้องหลังคู่ ความละเอียดหลัก 50MP และกล้องรอง 2MP พร้อมระบบประมวลผลภาพที่ช่วยปรับสมดุลแสงและทำเอฟเฟกต์หน้าชัดหลังเบลอได้เป็นธรรมชาติ ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 8MP
ด้านความปลอดภัย ซัมซุงใส่ฟีเจอร์ระดับสูงมาให้ในรุ่นเล็ก ทั้ง Auto Blocker ป้องกันมิจฉาชีพและการติดตั้งแอปฯ ที่ไม่พึงประสงค์ และ Samsung Knox Vault ฮาร์ดแวร์นิรภัยสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนตัว
ซอฟต์แวร์: การันตีอัปเดตยาวนาน
จุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของรุ่นนี้คือการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ โดย Galaxy A07 5G มาพร้อม One UI 8.0 ตั้งแต่แกะกล่อง และทางซัมซุงการันตีการอัปเกรด Android สูงสุดถึง 6 เวอร์ชัน พร้อมแพทช์ความปลอดภัยนาน 6 ปี ซึ่งถือว่ายาวนานมากสำหรับสมาร์ทโฟนในระดับราคานี้
Samsung Galaxy A07 5G มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีม่วง (Light Violet) และ สีดำ (Black) ในราคารุ่น RAM 4GB + ROM 128GB ราคา 5,499 บาท และรุ่น RAM 6GB + ROM 128GB ราคา 5,999 บาท