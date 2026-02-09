ดีป้า-สรรพากร ชงมาตรการภาษี หนุน SMEs จ่ายถูกลง สำเร็จแล้ว

ดีป้า-สรรพากร ชงมาตรการภาษี 200% สำเร็จ ช่วย SMEs ช้อปซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียน หักรายจ่ายได้ 2 เท่า ลดจริง เร่งทรานส์ฟอร์มธุรกิจไทย
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.69 ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ก.พ.69 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 802) พ.ศ.2569 โดยระบุว่า ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ หรือบริการด้านดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ หรือบริการด้านดิจิทัลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบนบัญชีบริการดิจิทัลของ ดีป้า เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.68 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.70
ทั้งนี้ ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการหักรายจ่ายได้ 200% โดย SMEs ที่ซื้อ-จ้างทำ-ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลบนบัญชีบริการดิจิทัลสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายเพิ่มได้ ซึ่งกรมสรรพากร และ ดีป้า ประเมินว่า มาตรการนี้จะกระตุ้นให้ SMEs ไทยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ดำเนินงาน และบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและขีดความสามารถทางการแข่งขัน อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยพัฒนาสินค้า ทั้งฮาร์ดแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ รวมถึงบริการด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการภาษี 200% และดูผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบนบัญชีบริการดิจิทัลเพิ่มเติมได้ที่ https://short.depa.or.th/tax200