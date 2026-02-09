ทรู เปิดให้ลงทะเบียนซิมผ่านแอปฯ True ใช้ ThaiD ยืนยันตัวตน

จากมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ของภาครัฐที่ร่วมบูรณาการพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมขานรับและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องสิทธิ์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสูงสุด
โดยให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจะต้องมีการลงทะเบียนซิมด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนซิมเติมเงินได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปTrue ที่จะยืนยันตัวตนด้วย ThaiD ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นเกราะป้องกันภัยจากมิจฉาชีพที่แข็งแกร่ง พร้อมมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ และมั่นใจได้เสมือนการติดต่อทำรายการด้วยตนเองที่ช็อป ลูกค้าทรู ดีแทค เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้
ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง:
- เปิด แอป True : เข้าใช้งานแอปTrue แล้วเลือกเมนู “ลงทะเบียนซิมเติมเงิน”
- ระบุข้อมูลซิม : สแกนบาร์โค้ดบนซองซิม หรือกรอกเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องการเปิดใช้งาน
- ตรวจสอบสิทธิ์ตามกฎหมาย: ระบบจะยืนยันตามมาตรการ กสทช. 1 บัตรประชาชน ต่อ 5 เลขหมาย
- ยืนยันผ่าน ThaiD: ทำการยืนยันตัวตนด้วย ThaiD เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด
- พิสูจน์อัตลักษณ์ดิจิทัล: ถ่ายภาพบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า (Selfie) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลภาครัฐ
- เสร็จสมบูรณ์: ตรวจสอบข้อมูล ยอมรับเงื่อนไข และเริ่มเปิดใช้งานบริการได้ทันที
ทรู เชื่อมั่นว่า "ความปลอดภัยของลูกค้าคือรากฐานของความไว้วางใจ" จึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้สะดวก มั่นใจ และปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตัวเอง หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อขอรับบริการได้ที่ทรู ช็อป หรือ ดีแทค ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ