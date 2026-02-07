โซเชียลเดือด-ปราศรัยใหญ่ทะลุแสนวิว! สรุปสถิติโซเชียลโค้งสุดท้าย ก่อนเข้าคูหา 8 ก.พ. 69

สรุปพลังโซเชียลมีเดียของพรรคการเมืองไทย ก่อนศึกเลือกตั้งใหญ่ 2569 บนแพลตฟอร์มหลักอย่าง Facebook, Instagram และ X (เดิมคือ Twitter) ที่เป็นบัญชีอย่างเป็นทางการของพรรคหลักในไทย
จากการจัดอันดับตามจำนวนผู้ติดตามบนแต่ละแพลตฟอร์ม พบว่าเพื่อไทยคือพรรคที่มีฐานแฟนคลับออนไลน์แข็งแกร่งที่สุดบน Facebook และบน X ขณะที่พรรคประชาชนครองแชมป์ที่ Instagram
สำหรับยอดคนดูไลฟ์สดบน YouTube Official ของ 4 พรรคหลัก ณ เวลา 18:15 น. วันที่ 6 ก.พ. 69 ข้อมูลจากสื่อมวลชนไทยชี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ นำโด่งด้วยยอดคนดูสูงสุด 150,747 ราย มากกว่าแสนวิว แสดงถึงฐานแฟนคลับบนออนไลน์ที่ยังเหนียวแน่นเหมือนเคย
***5 พรรคใหญ่ ผู้ติดตามออนไลน์มากที่สุดบน FB
บน Facebook พรรคเพื่อไทยมีผู้ติดตามเกิน 1,000,000 ราย (https://www.facebook.com/pheuthaiparty) นำหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มี 950,000 ราย (https://www.facebook.com/DemocratPartyTH) ตามมาด้วยพรรคประชาชน ที่มีผู้ติดตาม 545,000 ราย (https://www.facebook.com/PPLEThai)
อันดับ 4 คือพลังประชารัฐ 541,000 ราย (https://www.facebook.com/PPRPThailand) และอันดับ 5 ภูมิใจไทย มีผู้ติดตาม 199,000 ราย (https://www.facebook.com/bhumjaithaiparty)
ตัวเลขล่าสุดขณะนี้ ไฮไลต์ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. บน Facebook และ YouTube พบว่าพรรคประชาธิปัตย์มีรายงานยอดดูไลฟ์พุ่งสูง บางช่องทะลุ 60,000+ บน FB และรวมยูทูบเกิน 150,000+ แซงทุกพรรคในช่วงนั้น
*** Instagram ถิ่นพรรคประชาชน
พรรคอันดับ 1 ที่มีผู้ติดตาม IG มากที่สุดคือพรรคประชาชน ทำสถิติ 142,000 ราย (https://www.instagram.com/pplethai) อันดับ 2 คือเพื่อไทย มีผู้ติดตามมากกว่า 58,000 ราย (https://www.instagram.com/pheuthai.party) อันดับ 3 คือพรรคไทยสร้างไทย มีผู้ติดตามเกิน 16,000 ราย (https://www.instagram.com/thaisangthaiparty)
อันดับ 4 คือพรรคประชาธิปัตย์ มีผู้ติดตาม 4,800 ราย (https://www.instagram.com/democratparty.th) และอันดับ 5 พลังประชารัฐ ผู้ติดตาม 2,300 ราย (https://www.instagram.com/pprpthailand) ขณะที่อันดับ 6 คือภูมิใจไทย ผู้ติดตาม 1,460 ราย (https://www.instagram.com/bhumjaithai_th)
*** เพื่อไทยแชมป์บน X
แชมป์อันดับ 1 พรรคการเมืองที่มีผู้ติดตามบน X มากที่สุดคือเพื่อไทย 309,000 ราย (https://x.com/PheuThaiParty) ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่างพรรคประชาชน ที่มีผู้ติดตาม 92,000 ราย (https://x.com/PPLEThai) อันดับ 3 คือพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ติดตาม 54,000 ราย (https://x.com/democratTH)
อย่างไรก็ตาม สถิติเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับยอดคนดูไลฟ์ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ณ 18:15 น. บน YouTube Official ซึ่งมีข้อมูลรายงานว่าประชาธิปัตย์มียอดวิว 150,747 ขณะที่พรรคประชาชนมียอดวิว 46,989 และเพื่อไทยมียอดวิว 5,519 และภูมิใจไทย 207 วิว ซึ่งแปลว่าหากไลฟ์บนแพลตฟอร์มอื่น ยอดวิวก็อาจสูงกว่าได้
ไม่ว่าอย่างไร โซเชียลมีเดียและไลฟ์สดได้กลายเป็นสนามรบสำคัญของพรรคการเมืองไทย ซึ่ง 8 ก.พ. 69 ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้.