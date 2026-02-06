xs
ทรูจัดสัมมนาใหญ่ เสริมพลังเครือข่ายคู่ค้า เดินหน้าสู่ยุค AI อย่างมั่นใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มทรู ตอกย้ำความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ จัดงานสัมมนาเพื่อนคู่ค้าประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “True สุดยอดคนขาย ก้าวใหญ่ไปด้วยกัน” รวมพลังเครือข่ายคู่ค้า ผู้บริหาร และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เสริมศักยภาพ และเดินหน้าสู่การเติบโตครั้งสำคัญในยุคเทคโนโลยี AI พร้อมเน้นย้ำบทบาทของ “เครือข่ายคู่ค้า” ในฐานะกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มทรูในทุกมิติ ตั้งแต่การเข้าถึงลูกค้า การส่งมอบบริการ ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและแตกต่างในตลาด


งานดังกล่าวรวมเครือข่ายคู่ค้า ผู้บริหาร และพันธมิตรทางธุรกิจจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงาน ตอกย้ำบทบาทของคู่ค้าในฐานะกลไกสำคัญของการเติบโต และสร้างความเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2569 ภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วสู่การเป็น Telecom-Tech และการขยายบริการดิจิทัลที่หลากหลายมากขึ้น โดยกลุ่มทรูได้สะท้อนแนวคิดการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายคู่ค้าสามารถต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว


ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูผนึกกำลังเข้าร่วมพบเครือข่ายพันธมิตร นำโดย นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารในสายงานหลัก ได้แก่ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านประสบการณ์ลูกค้าและธุรกิจรีเทล นายชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ และนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย รวมถึงทีมผู้บริหารจากทุกภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้กับเครือข่ายคู่ค้าอย่างใกล้ชิด




กลุ่มทรูได้สื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งมุ่งยกระดับเครือข่าย Retailer สู่การเป็นเครือข่ายการขายที่มีความสามารถเชิงดิจิทัลมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยี AI และข้อมูลเชิงลึกมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของคู่ค้า ทั้งในมิติการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุด การพัฒนาความสามารถในการนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย สะท้อนแนวคิด “ยิ่งขายทรู ยิ่งสร้างโอกาสทางรายได้” ผ่านการนำ AI มาใช้ร่วมพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการ และศักยภาพของคู่ค้า เพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม




นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องนักขายที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค โดยมี นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช เป็นตัวแทนมอบรางวัล เพื่อสะท้อนบทบาทของเครือข่ายคู่ค้าในฐานะกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นกลไกหลักในการส่งมอบสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ




งานสัมมนาครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างกลุ่มทรูและเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขัน ทั้งในด้านการขยายฐานลูกค้า การพัฒนาช่องทางการขาย และการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI โดยกลุ่มทรูมุ่งเดินหน้าเคียงข้างคู่ค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมร่วมลงทุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแรง ยั่งยืน และประสบความสำเร็จไปด้วยกันในระยะยาว
